人民网北京8月1日电 （记者余璐）近日，空天地一体化碳源碳汇综合监测管理治理平台“绿色大脑”在京发布，旨在以数字技术精准化推动实现“双碳”目标。

记者从中国科学院空天信息研究院召开的数字双碳高峰论坛暨全国首创双碳城市“绿色大脑”新闻发布会上获悉，“绿色大脑”集合了卫星遥感监测系统、飞艇遥感监测系统、无人机监测系统和地面综合能碳应用管理平台及相关数字化智能化治理系统，构建了城市上空“500公里（卫星）-20公里（飞艇）-100米（无人机）”城市外源空间大气温室气体和生态环境实时监测网络。同时，将城市工业、能源、建筑、交通、农业及居民等碳排放主体全面接入地面综合能碳应用管理平台，城市管理者即可全方位实现对各类碳排放主体的实时监测和管理。

会上，中国国际科技促进会碳中和分会与国家遥感应用工程技术研究中心“碳中和评价体系联合实验室”，为适应新的形势需要进行了职能拓展，现场与中国信息通信研究院产业与规划研究所、中国标准化协会绿色低碳专业委员会等12家新成员举行实验室联合共建签约仪式，联合实验室将在双碳园区、双碳城市的标准化建设、工业碳排放指数及碳监测、碳管理等方面展开研究。

国家遥感应用工程技术研究中心“碳中和评价体系联合实验室”主任、中国国际科技促进会碳中和分会执行会长常青介绍，“绿色大脑”所构建的覆盖各领域的“空天地一体化”碳源碳汇综合监测管理治理平台，可以实现碳排放及碳汇的核算、核查、核证、生态环境评估及修复核查，提供碳双控管理、能源分项计量、碳排放测算、碳减排测算、能耗预测、能效评估、优化控制、相关治理、故障预警等专业服务，有效解决碳排放数据的精准监测、管理、治理问题，为各地开展双碳领域的政策制订、实施、监督、考核提供坚实的数据支撑，为碳源碳汇交易主体摸清自身碳源底数、积极参与碳汇交易提供可信的数据来源，助力我国碳达峰、碳中和事业发展。

“精准监测和管理碳排放数据的‘绿色大脑’，将进一步助推碳交易市场发展，从而以金融杠杆的力量服务于我国‘双碳’目标的实现。”常青说。

中国工程院院士、中国测绘科学研究院名誉院长刘先林表示，“绿色大脑”体现出了创新性，是以科技自立自强作为国家发展的战略支撑的生动体现。他认为，卫星遥感技术领衔的空天地一体化平台服务于国家“双碳”战略，具有很多鲜明的优点，是大势所趋。

国家能源专家咨询委员会副主任、国家能源局原局长徐锭明谈到，空天地一体化“绿色大脑”平台的成功研发将对建设绿色中国、健康中国、美丽中国具有重大意义。

“在数字经济时代，绿色化、数字化、普及化是时代的关键词，‘绿色大脑’平台的设计初衷，就是以多层次、全覆盖、精准化的方式，大力推动能源使用的绿色化、能源管理的数字化、双碳服务的普及化，这将为我国实现‘双碳’目标发挥助推作用。”徐锭明说。

(责编：孙红丽、高雷)

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