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央行：防范化解中小银行风险 因城施策实施好差别化住房信贷政策

2022年08月01日20:03 | 来源：人民网
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人民网北京8月1日电 （记者孙红丽）据中国人民银行官网消息，8月1日，人民银行召开2022年下半年工作会议，分析当前经济金融形势，对下半年重点工作作出部署。其中，会议要求保持货币信贷平稳适度增长。引导实际贷款利率稳中有降；稳妥化解重点领域风险。防范化解中小银行风险。因城施策实施好差别化住房信贷政策。

会议认为，2022年以来，面对国内外错综复杂的经济金融形势，人民银行按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚持稳中求进工作总基调，主动应对，靠前发力，坚决支持稳住经济大盘，有效防控金融风险，持续深化金融改革，切实改进金融服务，认真开展中央巡视整改，各方面工作取得了新的成效。

会议要求，人民银行系统要坚持稳中求进工作总基调，保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持，保持金融市场总体稳定，巩固经济回升向好趋势，抓好政策措施落实，着力稳就业、稳物价，发挥有效投资的关键作用，保持经济运行在合理区间。

一是保持货币信贷平稳适度增长。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。引导金融机构增加对实体经济的贷款投放，保持贷款持续平稳增长。引导实际贷款利率稳中有降。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。用好政策性开发性金融工具，重点发力支持基础设施领域建设。加大金融支持民营小微企业等重点领域力度。

二是稳妥化解重点领域风险。防范化解中小银行风险。因城施策实施好差别化住房信贷政策。保持房地产信贷、债券等融资渠道稳定，加快探索房地产新发展模式。督促平台企业全面完成整改，实施规范、透明、可预期的常态化监管，发挥好平台经济创造就业和促进消费的作用。

三是完善宏观审慎管理体系。开展宏观审慎压力测试。落实系统重要性银行附加监管要求，出台系统重要性保险公司评估办法。把好金融控股公司市场准入关，对金融控股公司开展全方位监管。

四是深化金融市场改革。加快推动柜台债券市场发展，建立完善债券托管、做市、清算、结算等多层次基础设施服务体系。推进票据、黄金、货币、衍生品市场健康发展。优化境外机构境内债券发行资金管理，统一银行间和交易所债券市场对外开放资金管理政策，完善境内企业境外上市外汇管理政策。稳步推进跨国公司本外币一体化资金池试点工作。加强预期管理和跨境资金流动宏观审慎管理。提升外汇储备经营管理能力。

五是稳步提升人民币国际化水平。加强本外币政策协同。夯实贸易投资人民币结算的市场基础。支持境外主体发行“熊猫债”，稳步推动“互换通”启动工作，提高人民币金融资产的流动性。支持离岸人民币市场健康有序发展。

六是深入参与全球金融治理。持续做好G20可持续金融牵头工作。依托各多边平台，推进全球宏观政策协调。进一步完善金融领域准入前国民待遇加负面清单管理模式，提升境外投资者投资中国市场的便利性。

七是持续提升金融服务和管理水平。统筹推进金融法律体系建设。进一步强化“研究立行”。持续推进区域金融改革创新。推进金融业综合统计标准协调和有效执行。提升支付服务实体经济能力。加强金融科技应用与管理。稳妥做好货币金银和安全保卫重点工作。有序扩大数字人民币试点。深入推进国库高质量发展和征信体系建设。扎实开展反洗钱工作。严肃查处侵害金融消费者权益的违法违规行为。提升内部管理规范性和有效性。

(责编：孙红丽、高雷)
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