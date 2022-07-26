人民网记者 王 喆 本报记者 黄 超

中小微企业量大面广，有活力、有灵性，是稳经济的重要基础、稳就业的主力支撑。本版近期推出系列报道，并在人民网“领导留言板”开设意见建议征集专题页面，了解中小微企业经营难题。截至目前，收到留言和来信近3000条，多地多部门积极回复办理，相关问题陆续解决，帮助一批中小微企业克服当前困难、实现平稳健康发展。

房租、贷款、补贴是中小微企业反映集中的“燃眉之急”

此次征集中，房屋租金减免、普惠金融贷款、补贴足额发放等成为中小微企业反映集中的“燃眉之急”，在留言和来信中占比分别为50%、20%和16%。

在北京市经营一家艺术工作室的徐先生表示，受疫情影响，今年前4月几乎没有收入，“员工工资要开、房租要交，压力很大”。5月底有了转机，“我去续签合同时，房东告诉我未来半年免租了！”原来，北京市出台助企纾困措施，总计帮他减免了近120万元房租。

江苏省扬州市的高先生经营一家物流企业，为天然气厂家做公路运输配套服务，但受疫情影响，长三角地区相关厂家没有开工。“每月要偿还40万元贷款，最近实在拿不出钱。”高先生希望银行能够增贷，帮他渡过难关。收到留言后，相关部门第一时间与当地银行沟通，工作人员当天下午就上门对接，增贷事宜已提上日程。

浙江省丽水市一家养老机构负责人张女士来信说：“受疫情影响，养老院一度没有新客户入住，工作人员却长期在院里吃住。收入减少，运营成本不断增加。”对此，当地及时向民办养老机构发放一次性纾困补贴。“6万余元到账，缓解了运营压力。”张女士说。

承租国有房屋减免3—6个月租金，设半年费用缓缴期，坚持用水、用电、用气“欠费不停供”，普惠小微贷款支持工具的资金支持比例由1%提高至2%，优化失业保险稳岗返还政策……国务院从六方面出台33项稳经济一揽子政策措施，其中14条24处支持中小微企业，拿出“真金白银”帮助市场主体。

“降成本，是增强企业获得感的重要一环。减租、增贷、补贴3种举措聚焦经营成本，最直接也最容易出效果。”中国人民大学经济学院教授王晋斌表示，政策瞄准痛点，还需地方相关部门认真贯彻落实。这3种举措作用机制明确，在保市场主体、保产业链供应链中发挥着关键作用，“由于各地财政、金融状况不同，建议地方结合自身实际，对照稳经济一揽子政策措施找不足、寻突破，确保纾困政策切实惠及中小微企业。”

加大金融对小微企业支持力度，提振市场主体信心

云南省昆明市网友留言：“我是90后，自己创业做粮食贸易，生意不太好做，希望能为小企业提供低息创业贷款”；上海市一家科技型小微企业负责人来信反映：“公司规模小，没什么资产能抵押，拿不到贷款继续扩大发展”；四川省甘孜藏族自治州旅游从业者谢先生留言建议：“关注旅游业发展困难，对企业逾期贷款实施有效可行的重组、展期或借新还旧”……上半年，为流动资金犯愁的中小微企业不在少数。在留言和来信中，个体零售业、服务业反映较多，从回复和办结率看，加大金融对小微企业支持力度，成效明显。

在浙江省桐乡市，嘉凯纺织服装公司长期服务各大品牌，往年秋冬季营业额超700多万元。“今年还不到300万元，缩减了将近60%。”企业负责人朱先生表示，“3月份的订货会因为疫情形势复杂没有办成，下单延期，订单量缩减严重。当时，我们的资金链就要断了，银行贷款也还不上。”

眼看企业面临歇业危机，朱先生通过留言反映经营困难。对此，当地梧桐街道经发中心上门了解情况，及时协调相关银行对接。经过协商，为朱先生做了50万元的资金调头。“这相当于延期还贷50万元。银行工作人员告诉我，一年后如果还受疫情影响，会继续帮我周转资金。”朱先生说，相关部门和银行从政策到服务都很给力，“最近疫情形势有所好转，营业额恢复增长，我更有底气和信心了”。

数据显示，6月末，普惠小微贷款余额同比增长23.8%，比各项贷款增速高12.6个百分点；普惠小微授信户数为5239万户，同比增长36.8%。“企业部门贷款持续增长，是信贷增长的重要拉动力量。”民生银行首席经济学家温彬认为，今年以来，金融加大对受疫情影响的行业企业特别是小微企业的支持力度，提振市场主体信心。

据了解，上半年，人民银行强化受疫情影响行业企业政策支持，联合相关部门出台加力帮扶中小微企业等政策措施：一方面，推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制，进一步优化资源配置，强化科技赋能和产品创新，提升金融机构服务小微企业的意愿、能力和可持续性；另一方面，推进信用信息共享应用，通过线下主动走访、线上服务平台推送等，畅通银企对接渠道。目前，全国共建立包含64.8万家受疫情影响行业企业和供应链核心企业的名录库，累计发放贷款9.6万亿元。与此同时，上半年发行小微企业专项金融债2155亿元，有效拓宽中小银行信贷资金来源。

王晋斌认为，下一步应继续落实落细“鼓励对中小微企业和个体工商户等实施延期还本付息”“加大普惠小微贷款支持力度”等已出台举措，提高资本市场融合效率，引导金融工具创新，建立小微企业、绿色企业、“双创”企业绿色通道，为重点领域企业提供信贷融资支持和政企合作资源。

从政策到服务打出“组合拳”，各方参与纾困帮扶的氛围正在形成

中小企业好，中国经济才会好。今年以来，党中央、国务院高度重视中小微企业发展，围绕中小微企业纾困解难作出了一系列决策部署，各地各部门深入贯彻落实，形成从政策到服务的“组合拳”。

看政策，针对性强、覆盖面广、协同度高——

国家层面出台各类政策举措，从缓缴养老等三项社保费、促进中小微企业融资等多个方面，加大对中小微企业纾困帮扶力度。各地也出台具体措施，让“真金白银”落到实处。浙江省温州市为相关市场主体减免租金4.06亿元，惠及1.73万承租户；辽宁省鞍山市为1.7万户企业减征失业保险费5900万元，办理缓缴社保费391.81万元……这些政策措施和前期已出台的政策形成合力，推动解决中小微企业面临的现金流不足、还本付息压力较大、市场需求持续不振等实际困难。

看服务，推动不漏户不漏人、“应享尽享”——

工信部深入实施“一起益企”中小企业服务、防范和化解拖欠中小企业账款、大中小企业融通创新“携手行动”、中小企业数字化赋能等4个专项行动，聚焦短板弱项，组织各类优质资源进企业，提供精准高效服务。全国工商联会同多家行业协会及金融机构，连续开展“助微计划”。过去两年，参与该计划的金融机构平均每月服务小微客户超300万家，累计放贷超4万亿元……

据此次留言和来信情况看，从中央到地方，从行业到平台，各方参与纾困帮扶中小微企业的氛围正在形成。尤其是平台经济发挥了激活民间投资的作用，为重点行业中小微企业“输血补气”。比如，一段时间以来，旅游业受疫情冲击明显。作为在线旅游平台，携程集团助力地方乡村品牌建设，线上线下多渠道拓展乡村旅游产品销售，与多地政府共同投资建设度假农庄，从人才培训、经验推广等方面带动当地中小微旅游企业高质量发展。

1.6亿多户市场主体是我国经济社会发展的生力军，是扩大就业、促进创业、改善民生的重要力量。未来，稳住市场主体的纾困效果将持续显现。不少网民和读者表示，希望各地靠前发力、适当加力，推动稳经济一揽子政策措施尽快落地见效，尽早对稳经济和助企纾困等产生更大政策效应。

（杨梓岩参与采写）

数据来源：中国人民银行、人民网

制图：张芳曼

《 人民日报 》（ 2022年07月26日 02 版）

相关报道：

外贸有望继续保持稳定增长

财政支出兜牢底线惠民生

中国经济迎难而上企稳回升

工业企稳回升韧性强

农业农村经济保持良好发展势头

银行业保险业加力服务实体经济

外汇市场韧性增强 跨境资金流动稳定

“真金白银”惠及市场主体

就业形势保持总体稳定

(责编：牛镛、袁勃)