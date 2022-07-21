本报记者 李晓晴

夏粮产量增加28.7亿斤，早稻及秋粮丰收基础较好，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比例提高到50%以上，第一产业固定资产投资同比增长4%……7月20日国新办举行的新闻发布会上，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍了上半年农业农村经济运行情况。

夏粮小麦实现增产，秋粮丰收有一定基础

曾衍德表示：“坚持把确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上作为底线任务，以超常超强的力度，推动各项措施落实落地，促进粮食生产稳定发展。”

夏粮产量创历史新高，全年粮食丰收有基础。夏粮生产经受了去年罕见秋汛、新冠肺炎疫情散发、农资价格上涨等多重考验，在去年高基数上再夺丰收。夏粮产量2948亿斤、增加28.7亿斤，其中，小麦产量2715亿斤、增加25.7亿斤，优质专用品种占比38.5%、提高1.2个百分点。早稻及秋粮丰收基础较好。预计早稻面积稳中有增，目前收获过六成、丰收在望。秋粮面积超过13亿亩，长势总体正常。大豆油料扩种成效明显。夏收油菜籽实现“三增”，面积超过1亿亩，单产创历史新高，产量是6年来增加最多的一年。落实大豆玉米带状复合种植1500多万亩，预计大豆面积增加较多。

“菜篮子”产品供应充足，市场运行总体平稳。上半年，猪牛羊禽肉产量同比增长5.3%。牛奶产量增长8.4%。国内水产品产量小幅增长。蔬菜和水果市场供应充足，价格季节性回落。质量安全水平稳定向好。农产品质量安全例行监测合格率稳定在97.5%以上，绿色、有机和地理标志农产品数量累计达到6.2万个。

种子耕地农机基础进一步夯实，农业综合生产能力不断提升。种业振兴行动扎实推进。资源普查任务进度过半，已收集农作物种质资源11万份、畜禽遗传材料6万份、水产遗传材料5万份。开展农业关键核心技术攻关，首次审定一批绿色、专用和耐盐碱小麦品种。高标准农田建设加快推进。上半年建成和开工在建高标准农田7377万亩，占全年1亿亩任务量的74％。农机装备条件持续改善。推进机收减损，小麦机收损失率控制在2%以内。

北京师范大学中国乡村振兴与发展研究中心主任张琦表示：“夏粮丰收离不开‘藏粮于地’‘藏粮于技’战略的全面实施，今年夏粮播种面积达3.98亿亩，比上年增加138万亩，夏粮亩产比上年提高2.3公斤，单产提高对增产的贡献达64%。”

“总的看，上半年农业农村经济保持良好发展势头，为稳物价保民生、稳定经济大盘提供坚实支撑。”曾衍德表示，下一步，将全力以赴夺取全年粮食丰收。

农业农村部种植业管理司负责人刘莉华表示：“今年粮食生产形势总体还是不错的。全年粮食生产的大头在秋粮。从目前掌握的情况看，今年秋粮丰收有一定基础，下一步将抓好面积落实、秋粮田间管理与防灾减灾工作，一环不松、一招不落，全力抓好秋粮生产。”

脱贫地区特色产业稳步发展

据介绍，脱贫地区特色产业稳步发展，产业带动就业增收能力增强。832个脱贫县每个县已初步培育2—3个优势突出、带动能力强的主导产业，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比例提高到50%以上。加大小额信贷投放，上半年新增发放脱贫人口小额信贷415.5亿元，支持94.5万脱贫户和防止返贫监测对象发展生产。就业帮扶超额完成。指导脱贫人口外出务工的同时，引导更多脱贫人口在各类项目建设中就业。截至6月末，脱贫劳动力务工规模3223万人，完成全年目标任务的106.7%。

农业农村部有关负责人表示，下一步将更多用发展的办法巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴。

发展特色产业增收。通过深入实施脱贫地区特色种养业提升行动，推动将中央财政衔接资金用于产业发展比重提高到55%，支持脱贫地区建设标准化生产基地、农产品加工和仓储保鲜冷链物流设施，加快发展就业容量大、联农带农效果好的特色优势产业，吸纳农民就近就业增收。

稳定务工就业增收。今年要确保脱贫人口务工就业规模稳定在3000万以上。重点是两方面：一是稳住转移就业。组织实施“雨露计划+”就业促进专项行动，加大东西部劳务协作力度，引导农民有序外出务工。二是拓展本地就业。解决好就业帮扶车间面临的实际困难，扩大以工代赈规模，适当增加乡村公益性岗位，让脱贫劳动力在家门口有活干、有钱赚。

落实扶持政策增收。目前，中央确定的主要衔接政策全部出台，实现了平稳过渡。要进一步健全防返贫机制，将有返贫致贫风险的农户全部纳入监测对象，及时落实产业就业、社会救助、医疗保障等针对性帮扶措施。同时，规范公益性资产后续管理。

扩大农业农村投资，乡村消费持续恢复

乡村建设稳妥推进，农村改革持续深化。农村人居环境持续改善。统筹推进农村改厕、生活污水和垃圾治理，推进美丽宜居村庄创建。今年对工作成效明显的20个市县予以督查激励。产地冷藏保鲜设施加快建设。中央财政安排50亿元，在重要流通节点、农产品主产区和特色农产品优势区，建设了一批产地冷藏保鲜设施。农村重点领域改革深入推进。第二轮土地承包到期后再延长30年试点有序开展，宅基地改革试点稳步推开，集体产权制度改革持续深化，新型农业经营主体发展壮大。目前，全国农民合作社、家庭农场超过610万家，农业社会化服务组织超过95.5万个。

农业农村投资稳步增长，农村消费市场逐步恢复。农业农村投资渠道拓宽。落细落实扎实稳住经济一揽子政策措施，全力推动重大政策落地实施和重大工程项目开工建设。上半年，第一产业固定资产投资6827亿元，同比增长4%。乡村消费持续恢复。乡村消费品零售额2.77万亿元，与去年基本持平，恢复到2019年的98%。农产品进出口保持增长势头，进出口总额达到1616.8亿美元，同比增长10.4%。

关于全力扩大农业农村投资的重点，曾衍德介绍，一方面要扎实有序推进乡村建设，目前乡村建设行动实施方案已经印发；另一方面要加快实施农业农村建设项目，目前农业农村领域中央预算内投资已全部下达，规模比上年小幅增长。

数据来源：农业农村部

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)