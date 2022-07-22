本报记者 欧阳洁

在7月21日举行的国新办新闻发布会上，银保监会新闻发言人、法规部主任綦相介绍，今年以来，银保监会全力支持稳住宏观经济大盘，着力防范化解金融风险，持续深化金融供给侧结构性改革，推动银行业保险业实现高质量发展。

数据显示，今年上半年，人民币贷款同比多增9192亿元，银行保险机构新增债券投资6.6万亿元，同比多增3.3万亿元。6月末，全国小微企业贷款余额55.84万亿元。其中普惠型小微企业贷款余额21.77万亿元，同比增速22.6%，较各项贷款的平均增速高出11.69个百分点。综合融资成本继续下降。

实体经济资金有效供给平稳增长

今年以来，银行业保险业助力经济转型升级高质量发展。

银保监会政策研究局负责人叶燕斐表示，当前稳增长压力较大，银保监会出台多项政策举措，切实推动银行保险机构提升服务实体经济质效。

上半年制造业贷款增加3.3万亿元，同比多增1.6万亿元，其中高技术制造业贷款同比增长28.9%。21家主要银行绿色信贷余额18.6万亿元。

“今年上半年普惠型小微企业贷款整体上继续保持快速增长的良好态势，但受疫情多点反弹和国际局势动荡等超预期因素影响，小微企业生产经营的确面临比较大的困难，有效的信贷需求与以前相比有所下降。今年4月份，全国普惠型小微企业贷款余额环比下降了900多亿元。”綦相介绍，但5、6月份扭转了总量下跌的势头，普惠型小微企业的贷款增量分别达到3300亿元和9300亿元。

下一步银保监会将继续扩大信贷增量，督促银行合理运用续贷、贷款展期、调整还款计划等方式为市场主体办理贷款延期，稳住信贷存量，提升服务质效；健全长效机制，提高服务动力和能力。

“我们积极会同人力资源社会保障部、财政部研究制定个人养老金制度的实施细则和配套制度，力争推进个人养老金早日实施。目前，相关配套政策已经在一定范围内征求意见，不久的将来即将出台。”綦相介绍。

专属养老保险从3月1日起试点范围扩大到全国。数据显示，截至6月末，目前累计投保件数19.6万件，其中新经济、新业态从业人员和灵活就业人员投保2.96万件。

银行业保险业总体运行稳健

今年上半年银行业保险业持续加大风险防控力度。截至6月末，银行业保险业总体运行稳健。二季度末，商业银行不良贷款余额2.95万亿元，较年初增加1069亿元，不良贷款率1.67%，较年初下降0.06个百分点。有序推进高风险中小银行和保险、信托机构风险处置。继续加大不良资产处置力度，上半年处置不良资产1.41万亿元，同比多处置2197亿元。

银保监会持续压降高风险影子银行业务，上半年委托贷款和信托贷款合计减少3806亿元。银保监会统计信息与风险监测部负责人刘忠瑞介绍，我国高风险影子银行主要体现在类信贷，其本质是贷款，但未按贷款监管，而且透明度较低，资金池运作是影子银行最大风险隐患。银保监会将继续严防类信贷影子银行反弹回潮，严禁多层嵌套投资、资金空转、脱实向虚等，把所有金融活动纳入监管，统一同类机构和产品监管标准。

数据显示，我国类信贷影子银行规模较历史峰值大幅压降超过25万亿元，野蛮扩张势头已经得到遏制。

下一步，银保监会将会同有关部门持续优化不良资产处置政策安排，拓宽处置渠道，扩大单户公司类不良贷款转让和批量个人不良贷款转让试点范围。同时，积极会同有关部门加快推动专项债补充中小银行资本工作。

中小银行改革化险扎实推进

中小银行是我国银行业体系的重要组成部分。银保监会数据显示，目前，中小银行总资产96万亿元，占银行业总资产29%。其中，中小银行的“三农”贷款和小微企业贷款分别占到银行业的39%和46%。

中小银行改革化险受到市场关注。今年以来，银保监会扎实推进中小银行改革化险，推动党的领导和公司治理有机融合，加大对股东股权的监管力度，推动引入合格股东，清退问题股东，优化股权结构，重点打击掏空中小银行的违法股东和高管。稳步推进风险处置，上半年，中小银行累计处置不良贷款5945亿元，比上年同期多处置1184亿元。多渠道补充资本。上半年，经国务院批准，已经向辽宁、甘肃、河南等地分配了1030亿元额度，同时指导中小银行借助市场化补充资本。

“中国金融市场吸引力不断增强。”叶燕斐介绍，目前，银行业保险业外资股权比例限制已经全部取消，大幅减少外资准入数量型门槛。2018年—2021年，银保监会新批设各类外资机构120多家。截至目前，中外资银行保险机构经营范围已经基本实现一致。同时不断改善营商环境。

数据显示，截至2022年5月末，外资银行在华共设立了41家外资法人银行、116家外国银行分行和134家代表处，营业性机构总数919家，境外保险机构在华共设立了67家外资保险机构和80家代表处。

“银保监会贯彻房地产长效机制要求，促进房地产市场平稳健康发展，配合有关方面做好‘保交楼、保民生、保稳定’金融支持相关工作。6月份，房地产贷款新增2003亿元，房地产开发贷款新增522亿元。”刘忠瑞介绍，满足居民合理购房需求，会同人民银行将首套住房贷款利率下限下调20个基点，指导银行提高按揭贷款审批效率，目前放款速度已经达到2019年以来的最快。目前按揭贷款中90%以上是首套房贷款。

对于市场关心的村镇银行风险事件，綦相介绍，7月21日上午河南、安徽相继发布公告，启动了对10万元以下客户本金的第二批垫付工作。目前，相关工作正在稳步推进过程中。

数据来源：银保监会

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)