本报记者 杜海涛

据海关统计，今年上半年，我国货物贸易进出口总值19.8万亿元，同比增长9.4%。外贸进出口已连续8个季度实现同比增长，为稳定宏观经济大盘作出了贡献。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文7月13日在国新办新闻发布会上表示，当前，新冠肺炎疫情和国际环境更趋严峻复杂，我国外贸发展仍面临一些不稳定不确定因素，但是也要看到，我国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。随着国家稳经济一揽子政策措施的落地见效，复工复产有序推进，我国外贸仍有望继续保持稳定增长。

助企纾困措施落地见效

近日，一艘装载有80多个集装箱出口货物的货轮缓缓驶离浙江台州大麦屿港码头，4天后抵达越南海防港。这是台州大麦屿港首次开通《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）国家出口直航航线。

“现在新航线在家门口开通，时间可以节约3—4天，成本上，每个标准20尺集装箱可以节约1000元。”台州大洋物流有限公司总经理何国华说。

为保障航线开通，杭州海关提前介入，协调船舶代理、报关代理、港务公司等方面，全程跟进航线开通进程，根据企业、商品、贸易模式的不同，为直航货物设计个性化通关方案。

杭州海关的数据显示，自今年1月1日RCEP生效实施以来，1至5月，杭州海关累计签发《区域全面经济伙伴关系协定》原产地证书16774份，签证货值48.21亿元，帮助辖区企业实现进出口税收优惠超5600万元。

今年以来，各地各部门出台了促进外贸保稳提质、助企纾困降成本等政策措施。

据介绍，上半年，全国海关推出一系列措施，巩固压缩整体通关时间成效，持续优化口岸营商环境，促进产业链供应链稳定。

在切实保障物流畅通方面，海关总署在全国范围推进进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”试点；在上海、重庆海关开展试点的基础上，新增在南京、杭州、宁波等海关推广“离港确认”模式。

海关总署做好重点产业链供应链“白名单”企业通关保障。推进粮食进口便利化和来源多元化，完成缅甸玉米、马拉维大豆等输华检疫要求议定书签署。推进RCEP成员国优质农产品对华出口。助力铁矿石、棉花等大宗商品进口，保障国内供给。

李魁文说，今年以来，长三角、珠三角、东北等地出现局部疫情，相关地区外贸进出口一度下滑。5月以来，随着高效统筹疫情防控和经济社会发展，各项稳增长政策效果逐渐显现，外贸企业复工复产有序推进，上述地区月度外贸进出口增速由负转正、恢复向好。5月份，长三角、珠三角、东北地区进出口同比分别增长4.8%、2.8%和12.2%，6月份增速进一步回升到14.9%、6.4%和12.8%。在展现地方外贸发展强大韧性的同时，也有力保住全国外贸稳定增长基本盘。

经营主体活力进一步增强

走进位于广州花都的广州金圣斯皮具制品有限公司营销中心，外贸专员小侯在架设好的手机屏幕前，拿着两个最新款的电脑背包，用流利的英语与境外客商和跨境电商平台代表进行线上直播。“我们通过亚马逊、速卖通等平台做跨境电商出口业务的同时，还为海外客户提供跨境物流配送等一系列增值服务。”公司董事长黄辉古介绍，目前跨境电商出口业务占公司整体出口业务的20%左右。

广州花都汇聚了8800多家箱包皮具类厂商、16800多个配套服务商户，每年向全球客户提供箱包总数超7亿件。目前，广州海关关区有超200家企业通过跨境电商渠道出口箱包产品，今年1至5月，广州海关累计监管跨境电商出口箱包产品超4600万件，同比增长1.4倍。

今年以来，各地各部门密集出台多项政策措施，推动外贸保稳提质，持续有效激发了外贸市场主体活力。

海关数据显示，上半年，我国有进出口实绩的外贸企业50.6万家，同比增加5.5%。其中，民营企业42.5万家，增加6.9%，进出口9.82万亿元，增长13.6%，占我国外贸进出口总值的49.6%，同比提升1.9个百分点。同期，外商投资企业进出口6.75万亿元，增长2.1%；国有企业进出口3.2万亿元，增长15.2%。民营企业作为外贸第一大主体的地位进一步巩固。

从产品结构看，上半年，民营企业机电产品出口增长15.3%，高出全国机电产品出口增速6.7个百分点。农产品、基本有机化学品、医药材及药品进口分别增长6.4%、14%和33.1%，均高于全国同类产品进口增速。

从市场开拓看，上半年，民营企业在对传统市场如美、欧、韩、日等进出口保持增长的同时，对新兴市场加速开拓，对东盟、拉丁美洲、中亚五国进出口分别增长20.5%、16.4%、53.3%，增速均高于全国整体水平。

对主要贸易伙伴进出口保持增长

6月20日，山东临工工程机械有限公司一批货值50万元的前铲装载机在青岛海关所属临沂海关报关后，启程运往巴西。

山东临工工程机械有限公司是一家通过AEO（“经认证的经营者”）认证的企业。自今年1月1日起，随着中国—巴西海关AEO互认安排正式实施，临沂海关大幅提升贸易便利化水平，加强与税务、人民银行等部门的协调配合，加快出口退税效率。今年前5个月，该公司出口巴西贸易额达8246万元，出口金砖国家共超5亿元，同比增长近20%。

海关数据显示，上半年，我国对主要贸易伙伴进出口保持增长。其中，我国对东盟、欧盟、美国分别进出口2.95万亿元、2.71万亿元和2.47万亿元，分别增长10.6%、7.5%和11.7%。同期，我国对“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长17.8%和5.6%。

据介绍，中国是2022年金砖国家主席国，自2009年金砖国家领导人会晤以来，我国与其他金砖国家贸易往来日益紧密，进出口值由2009年的9602.1亿元增长至2021年的3.17万亿元，年均增长10.5%。

中国海关推动金砖国家海关交流基础设施、监管手段和行政手段的“智能化”实践经验，逐步开展边境管理部门跨界跨境协同治理，推动海关与供应链各方智能互联和标准对接，促进产业链供应链互联互通。

数据显示，今年上半年，我国对其他金砖国家合计进出口1.64万亿元，同比增长14.1%，较我国外贸整体增速高出4.7个百分点。其中，出口8171.8亿元，增长20.6%；进口8258.2亿元，增长8.3%。

《 人民日报 》（ 2022年07月14日 02 版）

(责编：赵欣悦、白宇)