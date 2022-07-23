本报记者 葛孟超

“我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，近期主要宏观经济指标出现企稳回升，经济总体呈现恢复发展态势。在此背景下，我国外汇市场韧性增强，人民币汇率表现相对稳健，跨境资金流动总体稳定。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在22日上午举行的国新办新闻发布会上说。

数据显示，上半年，银行结售汇顺差852亿美元；银行代客涉外收付款顺差834亿美元。

银行结售汇和跨境收支总体延续顺差格局

上半年，我国外汇收支状况呈现以下几个主要特点：一是银行结售汇和跨境收支总体延续顺差格局。上半年，银行结售汇和涉外收支均呈现800多亿美元的顺差。二是售汇率小幅上升，企业跨境融资保持平稳。三是结汇率稳中有升，企业外汇存款余额基本稳定。四是外汇衍生品交易规模保持增长，市场主体汇率风险管理意识稳步增强。五是外汇储备规模基本稳定。

“下一步，外汇局将进一步深化外汇领域改革开放，推进跨境贸易和投融资便利化，服务实体经济发展。同时，加强外汇收支形势研判，不断地完善外汇市场‘宏观审慎+微观监管’两位一体监管框架，维护外汇市场稳健运行和国家经济金融安全。”王春英说。

人民币汇率表现相对稳健

今年以来，面对复杂严峻的外部冲击和挑战，我国外汇市场的韧性得到了充分的体现。

首先，人民币汇率弹性增强，在全球范围内表现稳健。今年国际外汇市场变化的主线是美元走强，主要非美元货币走弱。在此背景下，人民币对美元汇率出现贬值，但与国际主要货币相比，人民币币值的稳定性较强。

第二，我国跨境资金流动总体稳定，表现出相对均衡的发展态势。

第三，经常账户顺差和长期资本流入仍然是稳定我国跨境资金流动的基本盘。

王春英说：“总的来看，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性好、潜力足、回旋余地大，为我国外汇市场平稳运行奠定了良好的基础，也将更有能力应对外部环境的变化。”

释放汇率风险管理政策红利

近年来，外汇局以中小微企业为重点，在降低汇率避险成本、提升企业应对汇率风险能力等方面采取了一系列措施。数据显示，上半年，企业利用远期期权等外汇衍生品管理汇率风险规模达到7558亿美元，同比增长29%。外汇套保比率比去年全年上升4.1个百分点，达到26%。新增汇率避险“首办户”企业近1.7万家，其中大部分是中小微企业。

王春英表示，下一步将释放汇率风险管理政策红利，打通政策落地存在的堵点，加强向金融机构政策传导，督促金融机构提升服务企业汇率避险的主动性和专业化水平；继续支持条件具备的地方复制推广中小微企业汇率风险管理的成功实践，用好相关专项资金，把减费让利落到实处。

《 人民日报 》（ 2022年07月23日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)