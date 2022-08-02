葛成

原标题：C919完成取证试飞 商业运营前还要完成这些任务！

据中国商飞微信公众号消息，8月1日，国产大型客机C919完成取证试飞。

消息一出，可谓振奋人心。那么，完成取证试飞是否就意味着我们马上就能和C919见面呢？国产大飞机距离商业运营还有多远？

资料图：中国商飞C919大飞机。 徐炳南 摄

“一个里程碑式的节点”

“取证试飞是一个典型的‘边飞边取’模式。其中任何一个环节出现问题，民航局都会让中国商飞公司整改。”民航资源网专家李瀚明告诉中新财经，“顺利完成取证试飞相当于完成了取证的实质性工作。”

“完成取证试飞是一个里程碑式的节点。它是指试验机型完成了所有试飞的规定动作。”中国航协运输专家智库特聘专家、广州民航职业技术学院经管学院副院长綦琦告诉中新财经，“接下来就是试飞数据和文档的整理，材料的总结和上报。最终需要适航领域专家的评审，才能颁发适航证。”

“(国产)大型民航客机在我国取证尚属首次，这也相当于一个教学的过程。”綦琦表示，完成取证试飞是C919大型客机获取适航证的必要条件。“随后可能还要进行一些相应的调试，或是进行一些补充科目的试飞。具体要看数据情况决定。”

2019年12月27日，中国商飞C919大型客机106架机(前)从浦东机场第四跑道起飞。 中新社记者 殷立勤 摄

商业运营前，还要完成这些任务

“取得适航证是下一个重要节点。”綦琦称，在取得适航证后，中国商飞公司会按照协议交付给首家启动用户(航空公司)，随后启动用户将飞机编入它的机队序列，才能安排相应的航班。

“目前距离国产大型客机C919正式进行商业运营距离已经不远。”李瀚明表示，一方面，需要取得飞机“行驶证”，也就是机型层面和具体飞机层面的适航证和登记证；另一方面，相应的飞行员也要取得该机型的“驾驶证”，飞行员需要学习该机型的操作等工作。

“此外，作为承运人的航空公司，还需要有维修C919、培训C919驾驶员的资质。在这些都完成后，国产大型客机C919就能正式进行商业运营，与乘客见面。”李瀚明补充道。

据中国商飞官网介绍，目前，国产大型客机C919已经拥有了累计28家客户815架订单。其中中国东方航空作为国产大飞机C919全球首家启动用户，早前曾与中国商飞公司正式签署5架C919购机合同。此外，国航、南航、海航、川航、幸福航、河北航等也有意向订购。

2017年5月5日，中国国产大型客机C919将在上海浦东国际机场首飞。图为C919静待首飞。杨骏 摄

C919大事记：

从总装下线到完成取证试飞耗时近七年

据悉，C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里。

时间拨回近七年前，2015年11月2日，C919首架机在浦东基地正式总装下线。

2016年12月25日，C919飞机首架机交付试飞中心。

2017年5月5日，C919大型客机在上海首飞，随后在同年11月10日从上海转场西安阎良，正式开展后续试飞取证试验工作。

2017年12月17日，第二架C919飞机在上海浦东国际机场完成首次飞行。

2018年3月24日，C919飞机102架机(C919第二架机)顺利完成第5次试飞，并于2018年7月12日转场东营试飞基地。

2019年10月24日，C919大型客机105架机(C919第五架机)完成首次试验飞行。

2020年2月23日，C919大型客机106架机转场东营试飞。

从2022年7月开始，全国多个机场都出现了国产大飞机C919的身影。7月4日C919落地烟台市蓬莱国际机场；7月5日，C919首次在雨中的郑州机场完成起降；7月7日12时01分，国产大飞机C919在武汉天河机场落地；7月8日，C919先后在桂林机场、北海机场进行功能和可靠性试飞任务；7月12日，C919首航北京大兴国际机场。

2022年8月1日，C919完成取证试飞。

(责编：申佳平、陈键)

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