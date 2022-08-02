本报记者 谢佳宁

加拿大银行（央行）日前宣布大幅加息100个基点，将基准利率上调至2.5%。这是今年以来加拿大央行第四次宣布加息。加拿大央行同时宣布继续量化紧缩，缩减资产负债表规模，以配合加息政策，进一步疏解通胀压力。

加拿大拉瓦尔大学经济学家斯蒂芬·戈登认为，本次大幅加息主要是由于加央行此前错估了通胀升温速度，加息幅度之所以超出预期，是为了应对当前经济面临的严峻挑战。今年6月份，加通胀率达8.1%，为该国近40年来最高水平。

加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆认为，国内通胀高企主要受多重因素驱动，但“国内需求压力正变得越来越突出”。麦克勒姆表示，加息将有助于稳定价格水平，但他同时承认，未来几个月，加通胀水平仍将保持在“令人痛苦的”高位，且如果通胀持续，将会给经济和民众带来更大压力。

不断提高的利率对房地产市场产生冲击。加拿大广播公司的报道称，新冠肺炎疫情发生后，创纪录的低利率刺激了购房需求，使加拿大房地产市场一度十分火热。但这一情形在今年上半年发生了转变，持续上升的利率给选择浮动利率贷款的购房者带来巨大压力，他们需要偿还更高的房贷，而通胀则使实际收入持续缩水。此外，加拿大房地产协会表示，今年3月以来，加全国房地产平均价格持续下跌，加息举措无助于扭转这一趋势。房地产业内人士表示，如果央行继续加息，到今年底，会有更多人因无力承担高额房贷而不得不卖掉房子。

与此同时，民众对央行快速加息导致经济衰退的担忧不断加剧。加拿大蒙特利尔银行高级经济学家萨尔·瓜蒂耶里认为，“超出预期的加息举措凸显了央行对通胀前景的担忧”。加央行调查显示，越来越多的加拿大消费者和企业认为通胀水平将持续走高，拉高了民众对商品价格高企、工资水平下降的悲观预期。如果该情况持续下去，稳定物价的经济成本将进一步提升。加央行预计，未来几个月，该国通胀率可能会保持在8%左右。此外，加央行还下调了经济增长预测，将2022年国内生产总值预期增速下调至3.5%，明年下调至1.75%。

加拿大政策替代中心最近发表的一项分析称，仅靠加息抑制通胀的成功概率微乎其微，且会造成“附带伤害”。加拿大皇家银行近日发布的一份报告则显示，加拿大正走向一场短暂的“温和衰退”。“加拿大经济仍可能实现‘软着陆’，但坦率地讲，这种可能性正在不断缩小。”麦克勒姆说。

《 人民日报 》（ 2022年08月02日 17 版）

(责编：申佳平、陈键)

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