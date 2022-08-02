美国的所作所为，阻挡不了新疆各族人民追求美好生活的坚定步伐，更阻挡不了中国不断发展壮大的历史大势，只会让自己成为全球发展进步的绊脚石

美国强推所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，对中国新疆企业和人员实施单边制裁，试图把新疆从全球产业链中剥离，制造“强迫脱钩”。美国此举不仅肆意践踏国际经贸规则，损害新疆企业利益，更是无视经济发展规律，严重破坏全球产业链供应链稳定。

近年来，美国沉迷于对华脱钩断链，企图在经济上遏制打压中国。在全球产业链供应链中占据重要地位的新疆自然成为其“眼中钉”。新疆是全球最重要的光伏产业基础材料多晶硅的生产基地。新疆棉是全球业界公认的高品质天然纤维原料，是中国乃至全球纺织工业健康可持续发展的重要原料保障，产量约占全球棉花产量的20%。新疆还生产全球约25%的番茄酱、15%的啤酒花以及约10%的核桃、辣椒和人造纤维。新疆还是中国最大的风力涡轮机制造商所在地，产量占全球的13%。美国炮制恶法的真实意图，就是打压新疆的优势产业，进而破坏新疆的和平稳定和繁荣发展。

全球产业链供应链的形成和发展，是长期以来市场规律和企业选择共同作用的结果。美国滥施单边制裁，人为割裂破坏市场多年形成的产业链供应链，损害的是全球共同利益。近来，多晶硅价格连续上涨，创下2011年以来新高。美国打压新疆产业，已造成全球光伏产业链供应链脆弱，严重干扰全球光伏产业合作与发展。

美国霸道的单边行径损人不利己。按照美方的说法，美国85%的太阳能电池板生产依赖中国，相关供应链贯穿整个新疆地区。美国频频打“新疆牌”，本国太阳能产业不可能不受到冲击。美国有关企业界人士表示，制裁“显著抑制了光伏组件的进口，导致相关企业限制甚至停止生产、暂停发货，致使美国光伏产业近期发展受限”。美国媒体明确指出，制裁无异于搬起石头砸自己的脚，“将影响到美国政府可再生能源目标的实现”。美中贸易全国委员会主席克雷格·艾伦指出，所谓“维吾尔强迫劳动预防法”让许多企业无所适从，带来显著不确定性，进一步扰乱已严重紧绷的供应链，并使通胀继续恶化。

在显而易见的事实和企业发展前景面前，越来越多企业对美国政府的大棒政策说“不”。从美国行业协会负责人称赞“中国各方面都做得很好，尤其是在供应美国零售时尚市场方面，美国无法阻挡中国”，到日本服装品牌明确表示不会参与“抵制中国新疆棉”，到德国汽车企业多次强调其新疆工厂不存在任何所谓“强迫劳动”现象，充分表明公道自在人心。

新疆的棉花是雪白的，太阳能是清洁的，但美国炮制恶法的用心是黑暗的、肮脏的。在全球产业链供应链已持续紧张之际，美国恶意制造“强迫脱钩”、扰乱正常产品供应，只会拖累世界经济复苏。美国的所作所为，阻挡不了新疆各族人民追求美好生活的坚定步伐，更阻挡不了中国不断发展壮大的历史大势，只会让自己成为全球发展进步的绊脚石。

《 人民日报 》（ 2022年08月02日 17 版）

(责编：申佳平、陈键)

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