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去年轻工百强企业营业收入达3.48万亿元

2022年08月11日18:14 | 来源：人民网
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人民网北京8月11日电 （任妍、韩鑫）记者近日在中国轻工业百强企业高质量发展高峰论坛上获悉，2021年，轻工业百强企业合计营业收入3.48万亿元，实现利润3603亿元。百强企业营业收入总额占轻工行业的15.6%，利润总额占比25.6%，成为稳定我国轻工业经济运行的重要力量。

日前印发的《轻工业“十四五”高质量发展指导意见》提出，用十年左右时间，建成世界轻工强国。论坛上，中国轻工业联合会会长张崇和提出，轻工百强企业要以高水平科技领航“创新轻工”，力争三年内，把百强企业研发投入比重由2.8%提高到3%。到“十四五”末，力争建成轻工业重点实验室、工程技术研究中心各150个。以先进性标准领航“品质轻工”。努力将重点消费品国际对标率从95%提高到100%，切实提升国际标准话语权。以低碳化目标领航“绿色轻工”，到“十四五”末，力争轻工业绿色工厂从当前的357家提高到1000家，绿色设计产品总量从818个提高到2000个，轻工业绿色产品占全国比重达到40%。

轻工业是我国传统优势产业，也是拉动消费稳定增长，巩固国际竞争力的主要力量。今年上半年，轻工业努力克服疫情冲击和国际形势动荡的不利影响，千方百计稳产稳供，高质量发展取得初步成效。今年上半年，轻工业营业收入11.27万亿元，同比增长7%；实现利润6903亿元，同比增长5.3%；出口4583亿美元，同比增长12%。

据悉，此次论坛以“贯彻新时代战略，建设轻工业强国”为主题，来自中国轻工业联合会各部门负责人、各行业协会负责人、中国轻工业百强企业负责人等400余人参加论坛。

(责编：罗知之、吕骞)
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