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工信部：提升整机设备性能 积极丰富5G终端产品

2022年08月11日17:46 | 来源：人民网
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人民网北京8月11日电 （记者申佳平） 8月10日，2022世界5G大会在黑龙江哈尔滨开幕。工业和信息化部党组成员、副部长张云明在致辞中表示，鼓励产业链上下游通力协作，持续提升整机设备性能，积极丰富5G终端产品。

张云明强调，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期，推动经济数字化转型、提升产业链供应链现代化水平已成为必然选择。工业和信息化部将紧抓5G发展历史机遇，着力提升5G产业链供应链现代化水平，全面推进5G的商用部署和规模化应用，培育壮大经济发展新动能，让5G更好赋能实体、服务社会、造福人民。

一是共建共享，提升网络支撑能力。坚持适度超前原则，稳妥有序开展5G网络建设，持续提升网络覆盖的深度和广度，推动5G行业虚拟专网的规模化发展。

二是共融共生，繁荣产业发展生态。鼓励产业链上下游通力协作，持续提升整机设备性能，积极丰富5G终端产品，加快弥补核心芯片、关键器件等领域的短板弱项，提升产业链韧性和供给能力。

三是共促共创，深化行业应用实践。结合个人用户和行业需求，发挥企业创新主体作用，持续深化跨部门合作，强化部省联动，多措并举加速5G规模化应用发展。

四是共商共赢，扩大国际交流合作。倡议各国政府、产业界、学术界，本着平等、合作、共享的理念，深化技术、标准、频率、产业、应用等多层面的国际合作。

(责编：申佳平、吕骞)
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