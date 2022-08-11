人民网北京8月11日电 （记者夏晓伦）“困难常常伴随着希望，挑战往往蕴含着机遇，应对困难的唯一出路是发展，迎接挑战的最佳选择是创新。”中国商业联合会党委书记、会长姜明在近日召开的第九届中国商业创新大会表示，中国商贸流通领域正经历着一场特殊变革。

近年来，直播电商、“互联网+流通”等新业态新模式快速推进，中国商业韧性彰显，应对挑战和创新发展好于传统行业，数字化、信息化、智能化转型态势持续。随着全球科技进步、各行业加速数字化和智能化的转型，商业竞争环境也在快速变化，商业创新成为企业能否跟上时代潮流的关键。

对此，姜明表示，商贸流通业把握着新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，充满活力的商业企业是市场的主体，也是商业创新的主力军，是构建我国双循环新发展格局的基础。只有将创新的理念深深扎根，步伐迈得更加坚实，中国商业发展的大树才能枝繁叶茂。

第九届中国商业创新大会现场。主办方供图

商务部原副部长张志刚在大会上表示，国际环境复杂严峻，但我国商贸流通规模仍稳步壮大，以零售业为代表的流通业不断顺应消费观念和消费方式转变，积极开展创新和转型，取得了良好成效。

商务部流通业发展司副司长李刚也指出，流通是创新发展最活跃的领域之一，要推进数字化、智能化改造和跨界融合，充分发挥新业态、新模式、新场景在引领流通创新方面的重要作用。

“流通新业态、新模式、新场景不断涌现，深刻改变着流通方式和消费模式。”李刚表示，当前流通创新已成为促进产业升级、扩大消费的重要力量。

“商业创新是新时代流通业高质量发展和更好发挥消费对经济发展基础性作用的需要，中国商业创新成果不仅惠及产业，对全球流通业进步也具有积极意义。”中国商业联合会副会长、高级经济师傅龙成表示，商业创新为消费者提供了更多福祉，前景广阔，任重道远。“但同时也要加强对商业创新的政策扶持。”

广大商业企业高度重视，积极参与商业创新，发展新业态，令消费者获得越来越多的实惠、体验和新的选择。近年来，“零售+餐饮”“书店+咖啡店”“零售+展览”等跨界模式发展迅猛。同时，创新促进消费新场景也不断出现。

比如，杭州湖滨商圈建立智慧商圈大数据平台，运用虚拟现实、增强现实等技术，打造面向消费者、商业企业运营机构和政府部门的智慧应用体系，不断完善智慧导览、智慧停车、监测分析等各项服务，构建体验人性化、服务精准化、管理细致化的社会商圈。

北京、天津、上海、重庆、广州等结合国际消费中心城市建设，利用区域资源优势，支持首店经济、夜经济发展，推动夜间经济持续升温。

据了解，本次大会由中国商报社、《中国商界》杂志社、《中国商人》杂志社、中国商业创新大会组委会联合举办，主题为“商业新征程 创新向未来”。大会还同时举办了“后疫情时代商业创新迎来新机遇”“实体经济与品牌建设创新关键路径”两个主题的圆桌对话。对话嘉宾普遍认为，疫情给中国商业企业带来的不仅是挑战，也是机遇，只有修炼好“内功”，才能更好地抓住新的机遇。

(责编：罗知之、吕骞)

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