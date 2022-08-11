人民网北京8月11日电 （记者许维娜）作为中秋节的节令食品，月饼寓意阖家团圆，寄托思念，承载了中华优秀传统文化的丰富内涵。一段时间以来，消费者对月饼“过度包装”问题反映强烈。

继今年6月，国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、市场监管总局发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》（以下简称《公告》）后，8月10日，国家发展改革委再发新通知称，为抓好《公告》落实，已会同有关部门开展加强政策宣贯、行业自律、地方指导三方面工作。

国家信息中心预测部产业室主任、研究员魏琪嘉在接受记者采访时表示，开展《公告》宣贯是对整治“天价”月饼各项举措的再深化。通过形成部门合力，进一步治理月饼定价过程中存在的问题，遏制“天价”月饼问题回潮和反弹。

魏琪嘉同时表示，《公告》坚持问题导向，运用市场化、法治化手段，多措并举，从包装、价格、流通、销售等多环节着手，对“天价”月饼问题进行系统治理，推动价格回归合理区间，也有利于促进月饼行业健康发展。

“近年来，月饼市场总体规范有序，但仍有个别企业采取多种方式炒作月饼价格，‘天价’问题仍然存在，且有反弹迹象。这些现象助长了奢靡浪费，甚至可能异化成为腐败载体。”国家发展改革委有关负责人表示，《公告》提出在常规监管的基础上，近阶段对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管；销售单价超过500元的盒装月饼时，经营者应当保存在交易中合法获得的交易信息，以备有关部门依法查核。同时将会同有关部门加强市场监测，对于生产、销售“天价”月饼的企业，有必要时会进驻企业开展成本调查。

《公告》明确对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管。在魏琪嘉看来，该举措体现了抓主要矛盾的科学思维。月饼市场是充分竞争市场，平价月饼基本上会自动按照供给和需求力量的对比进行价格的自发调节。高价月饼这块市场则比较复杂，有一部分高价月饼确实名副其实，从食材、加工等环节都有合理的市场溢价，但也不排除有一些产品，存在过度包装、过度炒作、名不副实的现象，这样产生的市场溢价则是不合理的。

因此，他认为，对高价月饼进行重点监管，也能够督促行业朝着健康发展的方向和模式努力，形成行业自觉和自律，从而最大限度压缩“天价”月饼的生存空间。

记者注意到，日前，中国焙烤食品糖制品工业协会发布《2022年中国月饼行业发展趋势》报告显示，在一系列月饼新规要求下，今年价格超过500元的“天价”月饼将大幅减少，月饼礼盒包装将进一步“瘦身”，价格主要集中在80元至260元之间。

国家市场监管总局也于今年5月批准发布《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准第1号修改单，针对粽子、月饼的过度包装问题进行了修改，旨在进一步减少包装层数、压缩包装空隙、降低包装成本。此次《公告》要求，经营者生产、销售盒装月饼，应当严格遵守关于食品包装的强制性标准，不得使用贵金属、红木等贵重材料，减少包装材料的过度使用。

对于行业规范的监管，魏琪嘉建议目前重点解决四方面问题：一是要形成监管合力，让公告发挥最大的作用，对“天价”月饼形成的土壤进行彻底清除；

二是针对继续开展“天价”月饼生产和销售的行为，要在扎实做好成本调查的基础上，果断进行监管和处理，向市场释放信号，遏制“天价”月饼现象反弹；

三是做好宣传和引导，引导广大消费者理性消费，健康消费，引导广大商家自觉按照供需规律进行产品定价，自觉抵制炒作行为；

四是从中长期看，探索采用税收等更加多元的治理手段，优化税制设计，提升税收调节的精准性。

魏琪嘉还表示，治理“天价”月饼，是市场监管行为、手段、方式、方法逐步成熟完善的一次实践。治本之策在于，在监管实践成熟完备之时，动态完善与包装、资源回收利用等方面相对应的法律法规体系，构建治理“天价”月饼的长效机制。

另据了解，今年中秋节前，市场监管部门将开展“天价”月饼专项整治行动，重点聚焦豪华酒店、电商平台等渠道，进行监督检查，对不符合食品安全、限制过度包装强制性标准有关要求，以及不执行明码标价规定、实施价格欺诈等违法行为的，一律从严查处。

此外，中国消费者协会将联合中国焙烤食品糖制品工业协会对月饼过度包装开展消费监督，并委托专业机构开展“扫网”行动，进行覆盖性调查，及时收集线索、发现案例，并于调查结束后向社会公布调查结果。

(责编：罗知之、吕骞)

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