人民网北京8月11日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会发布最新数据显示，7月份，我国汽车产销分别完成245.5万辆和242万辆，同比分别增长31.5%和29.7%。

7月，新能源汽车产销分别完成61.7万辆和59.3万辆，同比均增长1.2倍。其中，纯电动汽车产销分别完成47.2万辆和45.7万辆，同比分别增长1倍和1.1倍；插电式混合动力汽车产销分别完成14.4万辆和13.5万辆，同比分别增长1.8倍和1.7倍；燃料电池汽车产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长4.6倍和13.4%。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，目前行业发展的态势良好，并有望继续延续。预计8月汽车市场继续保持稳定增长，特别是随着9月汽车市场传统黄金消费季的到来，乘用车产销将会呈现快速增长，新能源汽车以及汽车出口也将会维持良好表现，为全年稳增长提供有力支撑。

(责编：王连香、吕骞)

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