本报北京8月4日电 （记者韩鑫）中国轻工业联合会近日公布上半年我国轻工业经济运行情况。数据显示，1至6月，轻工行业规模以上企业实现营收11.27万亿元，同比增长7%。规模以上轻工企业实现利润6902.77亿元，同比增长5.3%，高于全国工业4.3个百分点，增速较前5月提高2.1个百分点。

“上半年，随着复工复产扎实推进、稳经济一揽子政策措施落地见效，轻工行业经济恢复进程加快，呈现企稳回升态势。”中国轻工业联合会会长张崇和说。

行业产需逐步恢复。看生产，6月份，轻工业增加值增长3.5%，1至6月，轻工业增加值增长4.5%，增速分别高于制造业增加值增速0.1和1.7个百分点。92种主要轻工产品中，产量增速较上月加快或降幅收窄的产品占51.1%，轻工行业生产稳步恢复。看需求，6月份，消费市场显现出加快恢复态势，轻工十类商品零售增速由5月份的下降4.1%转为增长5.0%。上半年，轻工十类商品零售额33480亿元，同比增长2.1%。

盈利水平总体改善。上半年，轻工业营业收入利润率为6.12%，较前5月提高0.42个百分点。其中，6月份，家具、农副食品加工行业利润分别增长20.6%、1.9%，均由降转增；受刚需支撑带动，酒饮料茶、食品制造行业利润同比分别增长21.0%、8.3%，增速继续较快增长，食品工业作为轻工业平稳增长的“压舱石”作用明显。

投资规模继续扩大。上半年主要轻工行业固定资产投资规模在上年稳步恢复基础上继续扩大。轻工主要行业投资均保持两位数较快增长，且增速高于全国及制造业投资增速。酒饮料精制茶、皮革、文体、木材加工四个行业投资增速超过20%。

《 人民日报 》（ 2022年08月05日 02 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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