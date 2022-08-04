人民网北京8月4日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2022年7月，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路277条，运营里程9067公里，实际开行列车295万列次，完成客运量19.5亿人次，进站量11.8亿人次。

7月份，客运量环比增加1.7亿人次、增长9.55%，同比去年7月减少2.2亿人次、下降10.1%。本月无新增运营线路和区段。

按照疫情防控要求，昆山、天水暂停全线网轨道交通运营服务，上海、成都、武汉、深圳、南京、天津、无锡、温州等城市暂停部分车站运营服务。截至7月底，昆山、天水已恢复运营。

(责编：王连香、高雷)

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