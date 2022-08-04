人民网广州8月3日电 （记者栗翘楚、实习生朱丽颖）“这几年，家乡发生了翻天覆地的变化。”从外出从事童装生意，到回家乡经营甜酒生意，如今，村民陆秀媚组织的广场舞团队已经成为当地又一张靓丽名片。

近年来，广东省英德市连樟村以乡村文化和村民精神需求为纽带，自觉吸纳文化爱好者成立连樟村广场舞队并充分依托传统节日推出联欢晚会、公益集市等活动，不断丰富村民精神文化生活，打破“晨兴理荒秽，带月荷锄归”刨地解决温饱的传统生活模式。

连樟村内的骑行绿道。人民网记者 栗翘楚摄

丰富的娱乐活动离不开良好的基础设施。

连樟村通过产业发展、风貌提升、公共服务配套等措施，将生态、文化、休闲、景观、通行于一体，在山沟里建起了万里碧道、观光花海、连樟客厅、客家文化广场、乡村振兴学院等景观设施，村民可以在这里开展诗书画学习和创作活动，可以唱歌、跳舞、品茶。

此外，连樟村还加大基层党组织党建展馆、新时代文明实践站、多媒体体验区、亲子活动空间、文化广场、乡村大舞台、农家书屋等文化平台的建设力度。

作为国内知名企业，近年来，碧桂园集团始终积极履行社会责任，深度参与到脱贫攻坚与乡村振兴的建设中来。2017年9月，碧桂园派出扶贫工作组驻村开展连樟(中心村)新农村示范村建设项目，围绕人居环境整治，配合“三清三拆三整治”，开展一期、二期美丽乡村建设项目，新增公厕、雨污分流系统、人文景观等，配套农家乐、现代产业园和采摘园、乡村振兴学院等业态，聚焦将连樟村打造成为全国加强基层党建、推进精准扶贫和实施乡村振兴的示范村。

在夏日艳阳下，行走在连樟村的乡间小道上，宛如走进一个美丽的花园，三角梅等容器花乔木争相绽放，路上不时可见干净整洁、繁花绽放的“美丽庭院”。

2022年1月下旬，国强公益基金会下属社会企业万木齐（碧桂园核心联盟企业)联农带农标准化庭院经济项目正式落地连樟村。连樟村妇联执委冯彩霞立即申请认养了2棵大的、9棵小的四季红簕杜鹃。如今，她看着长势喜人的乔木乐呵呵地说：“这样养花不仅美化了自家庭院，而且成本低，养好了每年还能获得一定收入，我不仅自己要认养，也要发动其他姐妹一起参与。”

村容村貌的改善，也影响了村民的精神面貌。

如今，连樟村里好事新办、敬老爱幼蔚然成风。连樟村村民陆奕祥感到，如今的生活丰富多彩。逢年过节，很多文艺工作者会来到村里，为村民表演小品、歌舞等节目。“以前基本上没有娱乐活动，每天吃完晚饭，看看电视就睡觉了。”现在村民经常三五成群聚在一起聊天喝茶。

连樟村始终把文化振兴作为实施乡村振兴战略的铸魂工程，立足文化资源禀赋，深入挖掘、继承和发扬传统文化，夯实乡村文化基础、大力发展乡村文化事业，不断提高乡村文明程度，为乡村振兴注入源源不断的动力。

(责编：孙红丽、高雷)

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