图①：东莞城区景色。

张超满摄（人民视觉）

图②：位于广州增城区的大湾区直流背靠背电网工程，今年5月顺利建成投产。

周志旺摄（人民视觉）

图③：在珠海金湾区由珠海华发集团引育的大尺寸太阳能硅片生产基地，工人正在进行生产作业。

林 平摄（人民视觉）

图④：深圳蛇口的码头一景。

王美燕摄（影像中国）

自主创新 激活发展动能

本报记者 贺林平 姜晓丹

因一颗小拇指指甲盖大小的器件，国产智能手机品牌OPPO成为全球首个在手机中内置氮化镓充电保护的厂商。而为其供应这种器件的，是来自珠海的半导体企业英诺赛科科技有限公司。

“长期以来，手机内部的功率器件芯片都是硅材质的，不仅占据更大的主板空间，而且在大功率快充时，还会产生较大的温升与效率损耗。而这款新机的‘全球首个’，创新之处就是内置使用了氮化镓芯片。”英诺赛科副总裁郭向东语带自豪。

近年来，锚定“产业第一”的珠海，将新一代信息技术、新能源、集成电路、生物医药与健康列入工业经济高质量发展的“四大主导产业”。英诺赛科在第三代半导体芯片“赛道”上的优异成绩，正是珠海以龙头企业自主创新驱动集成电路产业发展的一个缩影。截至2021年，珠海已聚集100多家集成电路上下游企业，软件和集成电路产业年主营业务收入近千亿元。

关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的，必须靠自主创新。走在全球产业链创新前沿的广东，坚定“冲破‘卡脖子’，拼出高质量”的决心。

党的十八大以来，广东支持培育了一批科技领军企业，承担了多项重大科技项目。率先部省联动实施“宽带通信和新型网络”等国家重点研发计划，以新机制新模式启动实施“广东强芯”、核心软件攻关等工程。到2021年，广东区域创新综合能力连续五年位居全国第一。

根据《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》，广东力争到2025年，集成电路产业年主营业务收入突破4000亿元。广东省科技厅党组书记、厅长龚国平表示，广东将全面加强基础与应用基础研究，勇攀科技高峰，努力把发展主动权牢牢掌握在自己手中。

强基固本 凝聚强大力量

本报记者 刘泰山

今年第3号台风“暹芭”来袭，佛山市禅城区“东平云谷”项目临时党支部书记何炜带领党员顶着暴雨巡查工地，一一排除招牌、栏栅、围蔽等处的安全隐患，确保数字经济产业园区建设稳步推进。

“有了临时党支部，党员能更好地发挥带头作用，齐心协力解难题。”禅城区委组织部负责人说。该区成立了15个工地临时党支部，加快重点项目落地落实。

党的十八大以来，广东深入贯彻新时代党的建设总要求，省、市、县、镇、村“五级书记”坚决扛起全面从严治党主体责任，以高质量党建引领高质量发展。全省先后选派近万名优秀干部担任驻村第一书记，一批“懂农业爱农村爱农民”的人才进入村（社区）两委工作。清远市清城区东城街道新桥村建立“村党组织+村民小组（自然村）党支部+党小组”三级党建网格，“一户一策”，引导村民发展旅游观光、特色农业。

针对“两新”组织密度高的实际情况，广东力推党的工作和党组织建设全面覆盖，把政治优势转化为发展动力，推动经济社会高质量发展。全省成立省属行业党委9个、市县两级行业党委319个，创建园区、商圈、楼宇等区域党组织1302个。深圳市光明区委组织部牵头，联合辖区党政机关、科研院所、学校医院、“两新”组织等30家单位，成立“光明科学城党建联合体”。从海外归来的博士陈小茹说：“这里政策好、办事效率高，我们公司研发了几十款医疗器械产品，畅销全国100多家医院。”

凝心聚力、强基固本，广东基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用凸显，为奋进新征程、创造新辉煌凝聚强大力量。

志愿服务 引领文明新风

本报记者 李 刚 程远州

“爱捡跑，捡健康、捡快乐、捡福气”“垃圾不落地，惠州更美丽”……在惠州市红花湖边，“捡跑”志愿者们一边捡跑，一边大声喊出响亮口号，号召市民主动参与。惠州捡跑团团长、惠州捡跑志愿服务总队队长冯建军腰上别着一个小喇叭，边跑边播放捡跑宣传语。他说，捡跑活动集公益与健身为一体，不仅有利于改善环境卫生，还有益身心健康。

“捡跑”是惠州城市志愿者的集体“发明”，从去年年底起，一股“捡跑”之风悄然在惠州流行起来：志愿者们手持垃圾袋，在跑步的过程中将烟头、包装袋、矿泉水瓶等一一捡起来，放进垃圾袋，然后继续向前奔跑……他们传递着奔跑的力量、文明的理念，成为城市中一道亮丽的风景线。

今年世界环境日当天，一场由惠州发起，赣深高铁沿线深圳、东莞、惠州、河源、赣州安远五城联动的志愿者公益“捡跑”活动拉开帷幕。参与各方以保护东江母亲河为主题，动员全社会积极参与生态文明建设，以实际行动减少能源资源消耗和污染排放，自觉践行绿色生产和生活方式。

党的十八大以来，广东持续提升志愿服务专业化精细化社会化水平。目前广东实名注册志愿者人数超过1400万人，每十个人中就有一个在册志愿者；同时广东成立志愿服务组织2.1万多个、志愿服务团体11.12万多个，广大志愿者的身影活跃在全省2.57万个文明实践中心（所、站）。广东以志愿者服务为载体，助力脱贫攻坚、乡村振兴、社会治理、文明实践等工作，引导广大志愿者深入农村、基层社区一线，以奉献友爱互助引领文明新风。

文化产业 增强发展活力

罗艾桦 毕 征

“北溟望大荒，烟霞中如沸的盼望……”一首《前尘如沸》近日在广州大剧院的舞台上响起，现场不少观众感叹“梦想照进现实”。这部改编自网易IP“天下”的舞台剧《天下·张凯枫传》首演，开启了文创与戏剧的联动，也为羊城的文化产业注入新的活力，推动全市文化创意产业高质量发展，成为广州激发“老城市新活力”的生动实践。

党的十八大以来，广东数字文化产业不断发展壮大。全市的数字文化创意上市企业已达到33家，占全市文化上市企业总数的比重达到73%，网易、博冠信息、酷狗音乐、虎牙、视睿电子、广州腾讯等企业营业收入均超100亿元。

广州市委常委、宣传部长杜新山介绍，为推动文化创意产业链高质量发展，广州市日前印发了《推动文化创意产业链高质量发展三年行动计划》，确定了智慧旅游、动漫、数字音乐、游戏等8个重点产业分链条。广州设立文化创意产业链市级链长，召开文化创意产业链座谈会，推动文化创意产业链发展。

目前，广州正在打造粤港澳大湾区最大的设计产业集群。以珠江为纽带，联动9区，广州拟打造世界一流滨水活力区和高质量发展典范；百年太古仓再升级，将建成广州首个港口码头文化主题地标……未来，在广东文化强省建设的引领之下，广州将努力打造成为数字文化引领地、文化创意新高地、文旅融合示范地。

（莫斯其格参与采写）

生态文明 描绘幸福底色

本报记者 洪秋婷

遥望水面，波光粼粼，漫步碧道，绿草如茵。在广州珠江江畔的滨江地带，一条2.6公里的阅江路碧道给市民提供了一个丰富多元的休闲活动空间。

美丽的碧道成为广东一张亮丽生态名片。截至去年底，广东累计建成碧道2900公里，优美的生态环境成了人民幸福生活的底色。

党的十八大以来，广东大力推进生态文明建设，让人与自然和谐共生，让老百姓的环境获得感更强。

行走在茅洲河燕罗湿地公园，河面微风凉爽，远处鹭鸟齐飞。这条在珠江东岸流经深莞两地的河流，曾经是重度污染的“黑臭河”。2016年起，茅洲河开启全流域治污攻坚，广东省委、省政府高度重视，坚持科学治污、精准治污、依法治污，茅洲河全流域水环境质量稳步提升，流域内44条黑臭水体、304个小微黑臭水体已于2019年全面消除黑臭。

治理后的茅洲河，河水清了，河道宽了，昔日的“黑臭河”变成一条“景观河”。2021年1月，深圳市体工大队水上运动训练基地在茅洲河畔正式启用。“茅洲河现在很漂亮，水很清，良好的生态满足了部分水上运动项目的训练需求。”深圳市体工大队大队长夏哲顺说。

广东省生态环境厅厅长鲁修禄介绍，2021年广东149个地表水国考断面水质优良率为89.9%，地级及以上城市建成区的527个黑臭水体全部消除，近岸海域水质优良面积比例达90.2%，均创历史最好水平。

《 人民日报 》（ 2022年07月29日 10 版）

(责编：赵竹青、陈键)