人民网记者 杜燕飞

能源是工业的粮食、国民经济的命脉。能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。

“能源的饭碗必须端在自己手里。”对于能源安全，习近平总书记指出，经过长期发展，我国已成为世界上最大的能源生产国和消费国，形成了煤炭、电力、石油、天然气、新能源、可再生能源全面发展的能源供给体系，技术装备水平明显提高，生产生活用能条件显著改善。尽管我国能源发展取得了巨大成绩，但也面临着能源需求压力巨大、能源供给制约较多、能源生产和消费对生态环境损害严重、能源技术水平总体落后等挑战。我们必须从国家发展和安全的战略高度，审时度势，借势而为，找到顺应能源大势之道。

习近平总书记强调，一要推动能源消费革命，抑制不合理能源消费。二要推动能源供给革命，建立多元供应体系。三要推动能源技术革命，带动产业升级。四要推动能源体制革命，打通能源发展快车道。五要全方位加强国际合作，实现开放条件下能源安全。

“2014年，习近平总书记创造性提出了‘四个革命、一个合作’能源安全新战略，为我国新时代能源发展提供了根本遵循，擘画了中国能源改革发展的宏伟蓝图。”2022年7月27日，在国新办举行的“加快建设能源强国 全力保障能源安全”新闻发布会上，国家能源局局长章建华表示，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，能源战线坚定不移推进能源革命，能源强国建设进一步推进，安全保障能力进一步提升，有力支撑服务了经济社会持续健康发展。

发挥煤炭主体能源地位 促进煤电清洁高效低碳发展

“绿色转型是一个过程，不是一蹴而就的事情。要先立后破，而不能够未立先破。富煤贫油少气是我国的国情，以煤为主的能源结构短期内难以根本改变。实现‘双碳’目标，必须立足国情，坚持稳中求进、逐步实现，不能脱离实际、急于求成，搞运动式‘降碳’、踩‘急刹车’。不能把手里吃饭的家伙先扔了，结果新的吃饭家伙还没拿到手，这不行。既要有一个绿色清洁的环境，也要保证我们的生产生活正常进行。”2022年全国两会期间，习近平总书记在参加内蒙古代表团审议时说。

一直以来，富煤贫油少气是我国的国情，以煤为主的能源结构短期内难以根本改变。尤其是在电力生产领域，全社会70%左右的发电量仍是煤电。从保障能源安全、稳定能源供应上讲，煤炭发挥着无可替代的“压舱石”与“基本盘”作用。

上湾煤矿8.8米超大采高智能综采工作面。受访者供图

作为国家重要能源和战略资源基地，内蒙古肩负保障华北、东北、西北等地用能需求的重大责任。

仲夏时节，在内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗，全国单坑产量最大的黑岱沟露天煤矿作业现场一片热火朝天景象，大型电铲、钻机、装载机等在各作业平台忙碌着，一辆辆满载原煤的重型卡车在道路上轰鸣而过……

“今年以来，我们科学规划穿、采、运、排各环节方案，开采出来的原煤经破碎、胶带输送、洗选等环节后，通过铁路发往全国各地，确保煤炭稳产稳供。”国家能源集团准能集团黑岱沟露天煤矿矿长钮景付告诉人民网记者。

而这只是煤炭行业保障我国经济社会用能需求的一个缩影。华能集团表示，要统筹疫情防控和发电设备安全稳定运行，抓好燃料稳产稳供，确保不出现缺煤停机事件，决不能在关键时刻“掉链子”。中煤集团表示，要全力增产增供，稳定销售规模，严格执行中长期合同及价格新政要求，做好电力保供工作……

数据显示，2022年以来增加煤矿产能7890万吨，原煤产量同比增长11%。截至6月底，全国统调电厂电煤库存1.7亿吨，同比增长51.7%，可用天数达29天，保持较高水平。秦皇岛7月5500大卡动力煤年度长协价格719元/吨，较年初下降6元/吨，比长协煤最高限价770元/吨低51元/吨，稳住了电煤供应的基本盘。

与此同时，煤本身的产业链也在不断延长。

2021年9月，习近平总书记在考察调研国家能源集团榆林化工有限公司时强调，煤化工产业潜力巨大、大有前途，要提高煤炭作为化工原料的综合利用效能，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，把加强科技创新作为最紧迫任务，加快关键核心技术攻关，积极发展煤基特种燃料、煤基生物可降解材料等。

如今，180万吨煤制甲醇、40万吨乙二醇、60万吨甲醇制烯烃装置在这集聚，三大装置联产让越来越多的煤炭“由黑变白”，实现了由燃料到原料的华丽蜕变，煤化工产品也“由粗变精”。

“我国经济的稳定发展需要稳定的能源供给作支撑，提高煤炭储备能力和水平应该是当前稳定预期的重要前提条件，要立足我国以煤为主的基本国情，推动煤炭清洁高效利用。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺在接受人民网记者采访时表示。

加大科技创新力度 稳油增气保障国家能源安全

“石油能源建设对我们国家意义重大，中国作为制造业大国，要发展实体经济，能源的饭碗必须端在自己手里。希望你们再创佳绩、再立新功！”2021年10月21日，习近平总书记考察调研胜利油田时表示。

习近平总书记的鼓励和嘱托，为许许多多石油人指明了方向，他们正在日夜鏖战，寻找打开超深层油气藏的“秘钥”。

2022年4月25日，准噶尔盆地首口最深探井征10井在7600米的超深层见到油气流。“征10井成功揭示了准噶尔盆地超深层发育良好的储层及有利成藏条件，有望开辟新的资源接替阵地。”胜利油田勘探开发研究院首席专家任新成充满信心。

在松嫩平原，大庆油田前4个月实现国内原油产量978.96万吨、天然气21.19亿立方米；在鄂尔多斯盆地，长庆油田自营区新建产能112亿立方米；在巴蜀大地，西南油气田在海相碳酸盐岩、陆相致密气、海相非常规三大领域取得新发现新进展……数据显示，2022年上半年，能源行业大力提升油气勘探开发力度，原油、天然气产量分别同比增长4%、4.9%。

在加大油气勘探开发的过程中，科技创新发挥着重要作用。

2022年4月10日，习近平总书记在中国海洋大学三亚海洋研究院考察期间，连线“深海一号”作业平台时强调，建设海洋强国是实现中华民族伟大复兴的重大战略任务。要推动海洋科技实现高水平自立自强，加强原创性、引领性科技攻关，把装备制造牢牢抓在自己手里，努力用我们自己的装备开发油气资源，提高能源自给率，保障国家能源安全。

“深海一号”大气田。受访者供图

2021年6月25日，“深海一号”超深水大气田在海南岛东南陵水海域正式投产，标志着中国海洋石油勘探开发能力全面进入“超深水时代”，实现了从300米向1500米超深水挺进的历史性跨越。一年多来，“深海一号”累计生产天然气突破20亿立方米，累计外输凝析油超过20万立方米，成为我国“由海向陆”保供粤港澳大湾区和海南自贸港的主力气田，对保障国家能源安全具有重大战略意义。

“深海一号”超深水大气田的建成投产正是我国油气行业加大科技创新、打造原创技术“策源地”的缩影。目前，亚洲第一深水固定式石油平台“海基一号”上，180多名工人正紧锣密鼓地进行着新油田投产准备工作；在恩平油田，我国自主设计建造的恩平15-1中心平台上部组块完成整体浮托安装……

一系列举措取得显著成效。“四年来，全国能源系统和油气行业坚定不移推动油气行业增储上产七年行动计划和实施方案落实落地，油气增储上产取得重要阶段成效，实现勘探大突破、原油稳增长、天然气快上产,坚决扛起保障国家能源安全的重大责任。”章建华日前在2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会上表示,要牢牢守住油气战略安全底线，以国内油气增产保供的确定性，来应对外部环境的不确定性。

大力发展新能源 建设新能源供给消纳体系

2022年1月24日，中共中央政治局就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习。习近平总书记在主持学习时强调，要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。要加快发展有规模有效益的风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等新能源，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电。

白鹤滩水电站。受访者供图

溯长江而上，葛洲坝、三峡、向家坝、溪洛渡、白鹤滩、乌东德等长江干流6座梯级水电站点缀其中，像明珠一样熠熠生辉，形成了世界最大清洁能源走廊。2022年8月2日，白鹤滩水电站7号百万千瓦机组正式投入商业运行，标志着电站已投产机组总装机容量达到1000万千瓦。白鹤滩水电站全面建成投产后，三峡集团在长江干流建成投产的水电机组将达到110台，总装机容量将达7169.5万千瓦，为我国经济社会发展提供源源不断的绿色动力。

走进青海省海南藏族自治州共和县塔拉滩，湛蓝色天空下，一排排蓝色光伏板整齐排列，与天同色，熠熠生辉，源源不断地释放着电能。它们与40公里外的龙羊峡水电站，组成了世界最大装机容量的水光互补工程——国家电投龙羊峡水光互补电站。自电站投产以来，年均发电量14.94亿千瓦时，相当于节约标准煤46.46万吨、减少二氧化碳排放约122.66万吨。

“2022年上半年，国家能源局加快推进大型风电光伏基地、大型水电站和抽水蓄能电站等重大项目建设，努力推动可再生能源高质量跃升发展。”国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏在三季度网上新闻发布会上表示，2022年上半年，我国可再生能源发电新增装机5475万千瓦，占全国新增发电装机的80%，全国可再生能源发电量达1.25万亿千瓦时。截至2022年6月底，我国可再生能源发电装机达11.18亿千瓦。

与此同时，2022年上半年，核准浙江三门、山东海阳、广东陆丰等3个项目6台核电机组；投产10台水电和抽水蓄能机组；第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目已全面开工建设，第二批基地项目清单也已经印发；白鹤滩—江苏特高压直流工程竣工投产，张北—胜利特高压交流工程已具备核准条件；中俄东线南段安平—泰安段提前贯通，为经济稳增长提供强劲动力。

2022年7月28日，中共中央政治局召开会议再次强调，要提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。

“为了实现碳达峰、碳中和的目标，实现一个长久的能源安全可靠供应，我国能源发展的总体思路是在保证能源安全的前提条件下，持续推进能源绿色低碳转型。”章建华表示，要大力发展非化石能源，推动构建新型的电力系统，统筹好非化石能源特别是新能源与化石能源之间的互补和优化组合。能源消费总量中越来越多要来自于非化石能源，在能源可靠供应方面，化石能源要发挥基础性调节作用。

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(责编：王连香、高雷)

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