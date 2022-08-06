疫情以来，在“宅经济”的拉动下，预制菜产品火爆“出圈”。与此同时，相关产品潜在的食品安全及消费者知情权等问题也备受关注，争议不断。

预制菜，是把食品原料经过预加工做成半成品或者成品，再根据需要配上各种辅料的。根据中国烹饪协会今年4月发布《预制菜产品规范》，预制菜主要可分为四类：“已完成杀菌熟制，能直接入口，开封后可直接食用的产品”，称为即食食品，如豆干、鸡胸肉等；“经过简单复热即可食用的产品”，称为即热食品，如方便面、快速粥等；“已完成对主要原料的一定加工过程，配以或不配以辅料，进行烹调后可食用的产品”，称为即烹食品；“经过清洗、分切等简单加工，配以或不配以辅料加工而成的产品”，称为即配食品，如常见的配菜包等。

人民网《财米油盐》了解到，有消费者反映自己买到的预制菜缺斤少两、食材变质，此外冷链运输环节等也是消费者投诉较多的问题。有健康专家更是明确提示，一些预制菜高油、高盐、材料包装不安全，不宜长期食用。

8月2日，中国消费者协会发布的《2022年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》显示，预制菜菜品标识不详细，外卖、堂食中使用预制菜未告知等成为投诉热点，消费者知情权、选择权受到损害等问题突出。

预制菜绝不是“想卖就能卖”，有关预制菜规范发展的探索正在不断加强。中国烹饪协会、中国饭店协会等协会团体发布了《预制菜产品分类及评价》《预制菜质量管理规范》等团体标准，对预制菜的技术要求、贮藏管理等内容提出标准指引；广东率先制定了《预制菜术语及分类要求》《粤菜预制菜包装标识通用要求》等5项预制菜地方标准。

“尽管国内预制菜生产企业众多，但总体来看，行业仍呈现小、散、弱的态势。”北京市律师协会理事、北京汇祥律师事务所主任李超峰表示，预制菜是新兴行业，亟需出台相关行业标准、国家标准等来规范企业的制作、经营等问题，为生产企业、销售平台划定红线，为事前监督提供依据。特别是对一些资质不全甚至没有资质、设备不达标、安全隐患大的生产企业，要从源头治理，将食品安全隐患消灭在萌芽状态里。

“如果消费者属特意来品尝厨艺，经营者未提前明确告知其使用预制菜，那么经营者的行为就违背了消费者的真实意愿，侵犯了消费者的知情权与选择权。”李超峰说，此外预制菜的制作还应该符合《民法典》《食品安全法》等法律法规。

中国科学院大学经济与管理学院教授孙毅也表示，下一步，预制菜行业应该建立相应的市场准入机制和行业生产标准，通过提升准入门槛和质量标准，推进行业规模化、集约化、品牌化发展。还要通过政策引导预制菜企业的科技和研发投入，利用科技手段提升预制菜在营养、口味、存贮等方面的水平，推进行业转型升级。还要重视对冷链物流等底层基础设施投入，从而提升产品配送效率、保障生鲜产品安全。

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(责编：申佳平、高雷)

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