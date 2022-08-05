人民网北京8月5日电 （记者杜燕飞）记者4日从中国石油第五季开放日天然气销售华北站活动中获悉，2021年，中国石油天然气销售分公司供气量超2000亿立方米，已累计为国内各类用户提供来自全球的天然气近16000亿立方米，年供气量占全国60%以上，满足支撑17个经济社会发展行业发展，惠及百姓超5亿人，带动地区GDP贡献约10万亿元。

作为清洁能源供应“主力军”，一直以来，中国石油天然气销售分公司保障全国各地天然气用能需求，尤其是复工复产等经济工作能源供应。去冬今春供暖季中，公司LNG日接卸量刷新历史记录，供气量首次超1000亿立方米，日供气量最高达8.3亿立方米。

与此同时，公司建成投产了世界上海拔最高的拉萨天然气站，结束了拉萨市作为我国省(区、市)首府唯一没有使用天然气的历史，累计向西藏安全平稳供应天然气超3亿立方米；9年间向香港特别行政区累计供应天然气120亿立方米；北京冬奥会期间，累计供应天然气超113.9亿立方米；作为博鳌地区唯一天然气供应商，连续18年为博鳌论坛提供安全、清洁的能源服务。

据介绍，该开放日活动自7月25日拉开帷幕，23家所属企业在全国20个省市自治区采取线上线下、多点联动、现场直播等方式同步开展，向公众展示企业文化、安全理念、创新成果等内容。

(责编：孙红丽、高雷)

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