人民网北京8月5日电 （记者王连香）据中国铁路国际有限公司消息，8月5日，采用中国标准，为雅万高铁量身定制的高速动车组和综合检测列车在青岛成功下线，11组高速动车组和1组综合检测列车即将运往印尼，这标志着“一带一路”标志性项目雅万高铁建设取得重要进展，将为如期高质量建成雅万高铁奠定坚实基础。

雅万高铁高速动车组。中国铁路国际有限公司供图

中国铁路国际有限公司负责人介绍，此次下线的高速动车组和综合检测列车，是依托时速350公里复兴号中国标准动车组先进成熟技术，适应印尼当地运行环境和线路条件，融合印尼本土文化，进行适应性改进，采用中国标准设计制造。

雅万高铁高速动车组车体外观呈流线型，采用银、红色涂装，寓意“繁荣昌盛”；配有由印尼国宝级动物“科莫多龙”纹理抽象的红色多边形图案，体现人与自然和谐共生的理念；内饰主色系为灰、红、蓝三色，取自印尼“婆罗浮屠”佛塔、国旗和海洋；座椅均嵌有印尼“巴迪克”风格的祥云图案。

雅万高铁综合检测列车。中国铁路国际有限公司供图

该负责人介绍，雅万高铁高速动车组为动力分散型动车组，最高运营时速350公里，具有技术先进、安全智能、环境适应力强、本土特色鲜明等特点。适应雅万高铁沿线运行环境，采用智能感知技术，配置地震监测预警系统，通过全车设置的2500多个检测点，可对所有关键系统进行适时检测、预警和诊断；采用低阻力流线头型、车体平顺化设计和再生制动能量回收技术，更加低碳节能；采用高标准的耐腐蚀设计和先进防护技术，更具耐盐雾、耐紫外线老化能力；设置“高加速模式”，爬坡性能更优，可在30‰的大坡道上实现安全起动。

该负责人介绍，雅万高铁高速动车组载客量大、服务功能完善，乘坐舒适。该动车组采用8辆编组，设一等座车和餐车各1辆，二等座车6辆，总定员601人，包括VIP座席18人、一等座席28人、二等座席555人，需要时可实现两组动车组重联运行。4号车厢设有无障碍区，配备无障碍座椅及扶手、残疾人卫生间、SOS呼叫按钮、盲文引导标识等设施，方便残疾人旅客出行；5号餐车配置售货柜、咖啡机、冷藏柜、微波炉等设备，并设休闲吧桌，满足旅客饮食和休闲需求。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准。目前，雅万高铁隧道全部贯通，路基、桥梁、车站土建工程完成量均在90%以上，正线已经开始铺轨，工程建设由线下施工全面转入线上施工阶段。

（视频来源：中国铁路国际有限公司）

(责编：王连香、高雷)

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