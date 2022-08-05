人民网北京8月5日电 （记者王连香）据交通运输部网站消息，日前，交通运输部办公厅发布关于做好交通运输基础设施建设和管护领域推广以工代赈工作的通知（以下简称《通知》），《通知》指出，交通运输基础设施建设和管护投资规模大、受益面广、带动能力强，吸纳当地群众就业潜力大。地方各级交通运输主管部门要充分认识在交通运输基础设施建设和管护领域推广以工代赈的重要意义，积极推广以工代赈方式，助力群众就地就近就业增收。

《通知》明确，在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，围绕高速公路、普通国省干线、沿边抵边公路、港航设施、机场、公路客货运站等重点项目，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，平衡好建设和管护领域劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系，尽可能多地通过以工代赈方式吸纳当地群众参与工程建设。

此外，在通自然村组公路、农村公路安全生命防护工程、危桥改造、农村简易候车亭，以及农村渡口、漫水路、漫水桥的建设和管护等领域，选择一批投资规模小、技术门槛低、前期工作简单、务工技能要求不高的作业项目和作业环节，积极推广以工代赈。

(责编：王连香、高雷)

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