人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

交通运输部：通过以工代赈方式吸纳当地群众参与工程建设

2022年08月05日10:54 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月5日电 （记者王连香）据交通运输部网站消息，日前，交通运输部办公厅发布关于做好交通运输基础设施建设和管护领域推广以工代赈工作的通知（以下简称《通知》），《通知》指出，交通运输基础设施建设和管护投资规模大、受益面广、带动能力强，吸纳当地群众就业潜力大。地方各级交通运输主管部门要充分认识在交通运输基础设施建设和管护领域推广以工代赈的重要意义，积极推广以工代赈方式，助力群众就地就近就业增收。

《通知》明确，在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，围绕高速公路、普通国省干线、沿边抵边公路、港航设施、机场、公路客货运站等重点项目，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，平衡好建设和管护领域劳动合同制用工和以工代赈劳务用工之间关系，尽可能多地通过以工代赈方式吸纳当地群众参与工程建设。

此外，在通自然村组公路、农村公路安全生命防护工程、危桥改造、农村简易候车亭，以及农村渡口、漫水路、漫水桥的建设和管护等领域，选择一批投资规模小、技术门槛低、前期工作简单、务工技能要求不高的作业项目和作业环节，积极推广以工代赈。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：通过以工代赈方式吸纳当地群众参与工程建设
　　人民网北京8月5日电 （记者王连香）据交通运输部网站消息，日前，交通运输部办公厅发布关于做好交通运输基础设施建设和管护领域推广以工代赈工作的通知（以下简称《通知》），《通知》指出，交通运输基础设施建设和管护投资规模大、受益面广、带动能力强，吸纳当地群众就业潜力大。地方各级交通运输主管部门要充分认识在交通运输基础设施建设和管护领域推广以工代赈的重要意义，积极推广以工代赈方式，助力群众就地就近就业增收。…
河南：8月8日起对4家村镇银行客户单人金额15万-25万开始垫付
　　人民网北京8月5日电 （记者罗知之）河南银保监局、河南省地方金融监管局联合发布公告称，按照垫付工作安排，自2022年8月8日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额15万元至25万元（含）的开始垫付，15万元（含）以下的继续垫付。 来源：河南省地方金融监管局官网。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部