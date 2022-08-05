河南：8月8日起对4家村镇银行客户单人金额15万-25万开始垫付
2022年08月05日10:16 | 来源：人民网
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人民网北京8月5日电 （记者罗知之）河南银保监局、河南省地方金融监管局联合发布公告称，按照垫付工作安排，自2022年8月8日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额15万元至25万元（含）的开始垫付，15万元（含）以下的继续垫付。
来源：河南省地方金融监管局官网
(责编：罗知之、高雷)
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