人民网北京8月5日电 （记者罗知之）河南银保监局、河南省地方金融监管局联合发布公告称，按照垫付工作安排，自2022年8月8日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额15万元至25万元（含）的开始垫付，15万元（含）以下的继续垫付。

来源：河南省地方金融监管局官网

(责编：罗知之、高雷)

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