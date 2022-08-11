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民航局回复人民网网友：提升航空出行无障碍环境 推进安检科技化、现代化建设

乔雪峰 李璐颖 张园静
2022年08月11日13:54 | 来源：人民网
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民航业是我国经济社会发展重要的战略基础性产业。“十三五”以来，我国民航业快速发展，创造飞行安全新纪录，实现规模质量双提升，较好地满足了经济社会发展需要。

随着我国经济的高速增长和人们生活水平的日益提升，民航逐渐成为广大民众出行的重要交通方式之一。今年以来，网友通过人民网“领导留言板”对民航业发展和服务积极建言献策，包括构建无障碍舒心航空之旅、改进机场行李安检设施配置、增加民航一线机务劳动收入等与老百姓生活紧密相关的问题。

“建议在国内航班配备机舱窄轮椅，方便特殊需求的旅客”

“建议对安检设施配置进行调整，提高乘客安检速度。”

“建议开放可带宠物入仓的航班飞机。”

“建议确保增加一线机务收入，提高一线机务地位。”……

民航局依托“领导留言板”平台，了解群众呼声，及时对人民网网友关切做出积极回应。在回复中表示将认真研究群众意见，主动回应群众关切，精准对接群众需求，不断提高人民群众对航空出行的安全感、获得感和满意度。

提升航空出行无障碍环境

为特殊需求旅客出行提供便利

中国民用航空局通过人民网“领导留言板”回复网友。

网友通过人民网“领导留言板”留言说，希望在国内客运航班全部配备“机舱窄轮椅”，以方便高龄老人、残障人士、孕妇、阶段性损伤患者等特殊需求的旅客。

对此，民航局回复称，民航局高度重视航空出行的无障碍环境建设，积极采取措施为特殊需求旅客提供便利。《残疾人航空运输管理办法》规定了申请和提供机上窄型轮椅的相关要求。

民航局表示，目前，航空公司在其运输总条件或配套文件中制定了关于机上窄型轮椅等设施设备的申请条件和要求。高龄老人、残障人士、孕妇、阶段性损伤患者等特殊需求旅客，如在乘机过程中需要机上窄型轮椅，可在订票前联系航空公司咨询相关事宜。“下一步，民航局将积极开展特殊需求旅客航空出行服务方面的立法工作，逐步将其纳入到规章管理范畴。”

完善安检通道建设标准

推进安检科技化、现代化建设

中国民用航空局通过人民网“领导留言板”回复网友。

机场安检是乘坐飞机的旅客在登机前必须接受的一项人身和行李检查项目，是为了保证旅客自身安全和民用航空器在空中飞行安全所采取的一项必要措施。

机场安检处设计是否科学将影响乘客的通过速度。有网友通过人民网“领导留言板”留言建议对现有的安检设施配置进行调整，提高乘客安检速度。

民航局回复表示，近年来，民航局大力推进安检科技化、现代化建设，加快安检全流程新技术运用，在提高安检质量、提升运行效率方面取得了一定进展。2022年1月1日以来逐步在全国40家吞吐量千万级的机场开展“易安检”服务，着力增强旅客满意度和获得感。

据民航局回复称，民航局已建立《民用运输机场安全保卫设施》相关标准，其中对机场安检通道建设进行规范。下一步，民航局一方面将根据实际发展需求，结合安保资源力量，统筹设计优化安检通道建设布局，进一步完善建设标准；另一方面将持续推进新技术流程的实施应用，指导机场逐步改造、优化安检现场设施设备配备，为旅客打造更舒适、便捷、高效的出行环境。

养宠物的人数日渐增多，可是每当有工作调动时，宠物运输成了一大难题。有网友通过人民网“领导留言板”留言，建议开放可带宠物入仓的航班飞机，为养宠物的人士提供便利。

《公共航空运输旅客服务管理规定》要求航空公司应当在运输总条件中明确小动物运输的相关要求。对此，民航局回复称，旅客有运输小动物的相关需求，可以查询相关航空公司的运输总条件，向航空公司咨询关于小动物航空运输的有关要求，提前做好小动物运输的准备工作。

(责编：郭思邈、吕骞)
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