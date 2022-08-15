人民网北京8月15日电 （记者杨曦）15日，在国新办举行的“7月份国民经济运行情况新闻发布会”上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，今年以来，受超预期因素影响，就业压力有所加大，随着高效统筹疫情防控和经济社会发展持续显效，稳就业政策持续发力，全国城镇调查失业率自5月份开始连续回落，7月份已回落到5.4%。

付凌晖介绍，7月份就业状况呈现以下两个特点：一是就业主体人群就业继续改善。7月份，25-59岁成年人失业率为4.3%，比上月回落0.2个百分点，已接近去年同期水平，表明就业基本盘保持基本稳定。二是农民工就业群体就业好转。针对农民工等重点群体就业帮扶政策持续发力，农民工失业率继续回落。7月份，外来农业户籍人口失业率为5.1%，比上月回落0.2个百分点，继续低于整体失业率水平。4月份，由于疫情冲击，外来农业户籍人口失业率高于整体失业率，随着经济逐步恢复，外来农业户籍人口失业率快速下行，目前已连续两个月低于整体失业率水平。

针对目前青年人失业率仍处历史较高水平，付凌晖指出，青年人在求职过程中对就业的期待和市场需求之间存在着一定的差距，这些都影响着青年人就业。但总的来看，随着经济恢复和稳就业政策，特别是对年轻人就业帮扶政策措施力度加大，总体上来看，就业情况会逐步好转，保持稳定。

“就业总量压力和结构压力依然存在。”付凌晖强调，下阶段，要继续落实好各项稳经济一揽子政策举措，推动经济持续恢复，积极助企纾困，扩大就业岗位，加大稳就业力度，加强对大学生等重点群体就业帮扶，推动就业形势稳定向好。

(责编：杨曦、高雷)

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