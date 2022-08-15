人民网北京8月15日电 （记者杨曦）7月份以来，国内本土疫情多点散发，国际环境更趋复杂严峻，保持经济平稳运行难度加大。在此背景下，我国经济运行表现如何？

15日，在国新办举行的“7月份国民经济运行情况新闻发布会”上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，面对复杂局面，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，及时精准控制疫情传播，有效实施稳经济的一揽子政策举措，强化统筹发展和安全，国民经济继续恢复，经济结构持续优化，民生保障有力有效，发展的韧性不断显现。

付凌晖介绍，7月份经济运行主要呈现出以下几个方面的积极特点：

一是主要生产需求指标保持恢复态势。从累计看，工业基本平稳，服务业降幅收窄。1-7月份，规模以上工业增加值同比增长3.5%，比1-6月份加快0.1个百分点。服务业生产指数同比下降0.3%，降幅比1-6月份收窄0.1个百分点。外贸增长加快，市场销售的降幅收窄。1-7月份，货物进出口总额同比增长10.4%，比1-6月份加快1个百分点。社会消费品零售总额同比下降0.2%，降幅比1-6月份收窄0.5个百分点。从当月来看，7月份规模以上工业增加值、服务业生产指数、进出口、社会消费品零售总额、固定资产投资同比均保持增长。

二是就业物价总体稳定。经济持续恢复，稳就业的政策显效，城镇调查失业率下降。7月份，全国城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.6%，比上个月下降0.2个百分点。市场供给总体充足，居民消费价格保持温和上涨。7月份，全国居民消费价格同比上涨2.7%，低于全年3%左右的预期目标。其中，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨0.8%，保持基本稳定。

三是经济转型升级态势持续。产业升级发展新动能成长趋势明显，高技术产业发展较快。1-7月份，高技术制造业增加值同比增长9%，高技术产业投资增长20.2%。数字经济增势较好。1-7月份，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长12.1%，实物商品网上零售额增长5.7%，比上月加快了0.1个百分点。绿色转型的步伐在加快。7月份，新能源汽车、太阳能电池的产量同比分别增长了112.7%和33.9%。

四是生产要素保障得到了加强。面对国际能源供给紧张，能源价格大幅上涨，国内能源保供持续加大，成效不断显现。1-7月份，原煤、原油、天然气产量同比分别增长11.5%、3.7%和5.4%，均保持较快增长，稳定了国内能源价格。同时，针对疫情的冲击，各地加大交通、物流保通保畅的力度，保障生产循环畅通，全国物流继续改善。1-7月份，全社会货运量降幅比1-6月份收窄0.1个百分点；全国港口货物吞吐量由降转增，同比增长0.1%。

五是民生保障效果继续显现。居民基本生活需要得到保障，相关消费品的销售稳定增长。1-7月份，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额同比分别增长9.4%和7.4%。民生投入继续增加。1-7月份，教育、卫生领域投资分别增长8.2%和33%，保持了较快增长。

付凌晖强调，综合来看，7月份我国经济延续恢复态势，运行基本平稳。但是也要看到，受多重因素的影响，经济恢复的势头边际放缓，巩固经济回升的基础仍需加力。下阶段，要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，继续高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力扩大国内需求，着力保障产业链供应链稳定，着力深化改革开放，坚决守住安全发展底线，扎实做好民生保障，推动经济持续健康发展。

(责编：杨曦、高雷)

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