人民网北京8月16日电 （记者乔雪峰）随着暑运客流增长，航班频次加密，为灵活应对暑运期间客流量大幅提升，全面保障旅客抵离交通便利，大兴机场在机场交通运输方面多措并举，为旅客提供方便快捷、省时省力的出行保障。

大兴机场相关负责人告诉记者，大兴机场外围规划了“五纵两横”的综合交通主干网络，其中包括4条高速公路（大兴机场高速、大兴机场北线高速、京开高速、京台高速）和3条轨道交通（地铁大兴机场线、京雄城际铁路、城际铁路联络线），除城际铁路联络线外均已通车运行，搭建起了直通北京中心城区，覆盖京津冀的“地上一张网”。旅客可选择地铁、城际铁路、机场巴士、出租车、网约车、自驾等多种方式到达大兴机场。

据介绍，机场巴士方面，随着疫情逐渐好转，逐步恢复了机场巴士通州线、中关村线、房山线、北京西站线，并加密了部分线路的发车班次。同时，为了更好地服务旅客，满足旅客乘车多样化的需求，将机场巴士的单一票制变更为阶梯票制。

该负责人表示，本次调整价格后，市内巴士票价为35至55元不等，但65%往返大兴机场的市内站点票价有所下调或维持原有票价，在保障交通顺畅便利的基础上更增添了一分实惠。

轨道交通方面，大兴机场线草桥站可实现与10号线、19号线的接驳换乘。乘坐地铁10号线，由草桥站抵达大兴机场航站楼仅需19分钟；由19号线牡丹园站出发，40分钟即可到达大兴机场。此外，中间两节车厢座椅特设置足够空间，便于放置大件行李，为市内旅客提供便捷出行选择。

出租车调度方面，对客流情况一日一研判，通过向各大出租车调度中心、103.9交通广播，以及出租车调度站微信公众号发布车辆需求信息，及时募集出租车前往大兴机场运营，保障出租车运力充足，确保旅客“常态零等待，应急少等待”。

自驾方面，旅客可由京台高速、京开高速转大兴机场北线高速，或直接经大兴机场高速前往大兴机场，实现20分钟从南五环抵达大兴机场，车辆可从大兴机场高速经匝道直接驶入停车楼，尽享自驾乘机便捷体验。

据该负责人介绍，大兴机场还运营了四座城市航站楼，分别位于草桥、固安、涿州、廊坊，为京内及京外周边城市旅客提供值机、行李托运、行李安检、航班显示、信息咨询等一体化服务。旅客办理值机时可同步将行李托运，提前解放双手，相关手续全部办结后，旅客可通过机场巴士或轨道运输等交通方式直接前往大兴机场安检登机。跨省城市航站楼可使用进京检查快速通道，廊坊、涿州城市航站楼更可持有效机票免费乘坐机场巴士，旅客畅享“省力、省时、省钱”的交通“兴”体验。

为满足不同旅客的停车需求，大兴机场停车楼设有P1、P2计时停车区和P3长时停车区，两种停车区收费标准有所不同，其中，长时停车区设立每天封顶价格，为连续停车8小时以上的旅客提供长时停车优惠。

夏季降雨天气多发，考虑到部分机场巴士乘客下车后仍有步行回家或换乘的需求，为避免淋雨情况发生，大兴机场特向未带雨具的乘客提供免费雨衣，后续将在雨衣包装上增印能够查询巴士线路的二维码，在细微之处向旅客传递周到、体贴的服务。

(责编：赵竹青、高雷)

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