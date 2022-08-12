人民网北京8月12日电 （记者杨虞波罗）今日，中央气象台继续发布高温橙色预警，至此，中央气象台连续23天发布高温预警，预计川渝陕鄂江浙沪等地气温可达40℃以上。

昨日，南方地区及新疆东部等地高温持续，11个国家站气温突破历史极值，40℃已站不上全国高温排行榜。

8月11日3时至12日2时高温实况排行。中国气象局供图

气象专家提醒，预计未来10天，江淮、江汉、江南、四川盆地等地高温日数可达7～10天；16日前，陕西南部、河南、山东及南疆盆地等地也有3～5天高温天气。请公众注意做好防暑降温措施，室内用电注意安全。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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