人民网北京8月12日电 （记者申佳平、许维娜）据国家发展改革委官网消息，为贯彻落实国家发展改革委、工业和信息化部、商务部、市场监管总局《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》（以下简称《公告》）要求，国家发展改革委价格司召开主要电商平台座谈会，了解电商平台规范月饼销售相关工作进展情况。会议提出，电商平台要高度重视遏制“天价”月饼，对销售单价超过500元的盒装月饼和提供定制服务的平台内经营者进行重点监督。

据介绍，相关电商平台在会上表示正在按照《公告》要求，切实履行平台监督责任，积极推进平台治理，规范平台内经营者的月饼销售活动，助力营造风清气正的节日氛围。

国家发展改革委介绍，从市场调研看，近年来，月饼线上销售规模逐年增长，市场占比不断提高，但添加名贵馅料、过度豪华包装炒作月饼价格，以及混合销售高价商品等现象时有发生，个别线上网店为私人定制单价数千元的月饼礼盒提供便利，为此《公告》将线上渠道列为监管的重点领域之一。

会议要求，电商平台要高度重视遏制“天价”月饼、引导形成良好社会风尚的重要意义，认真落实《公告》要求，切实完善交易规则，加强对平台内经营者的盒装月饼销售活动监督，对销售单价超过500元的盒装月饼和提供定制服务的平台内经营者进行重点监督；督促平台内经营者严格执行国家关于食品安全、限制过度包装等强制性标准，对违反相关强制性标准的平台内经营者，禁止在电商平台内从事月饼销售活动。

国家发展改革委表示，下一步将会同有关部门加强对线上月饼销售情况的监测，发现违法违规行为线索，及时转市场监管部门依法予以查处。

(责编：赵竹青、吕骞)

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