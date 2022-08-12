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我国地理信息产业2021年总产值达7524亿元 同比增长9.2%

2022年08月12日10:06 | 来源：人民网
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人民网北京8月12日电 （记者赵竹青）记者从中国地理信息产业协会获悉，2022中国地理信息产业大会11日在合肥召开，会上发布的中国地理信息产业发展报告（2022）显示，2021年，我国地理信息产业总产值达到7524亿元，再创新高；同比增长9.2%，增速较上年提高2.7个百分点。我国地理信息产业总产值近5年复合增长率为11.5%，近10年复合增长率为17.5%。近十年来，这一新兴产业增速呈现稳中有进的发展态势。

中国地理信息产业协会会长李维森表示，地理信息产业从业单位数量持续增长，吸纳就业人员作用明显。截至2021年末，全国地理信息产业从业单位超过16.4万家，同比增长18.5%。地理信息产业市场主体中，企业占94.7%。2021年新登记市场主体约3.58万户，同比增长29.2%。截至2021年末，从业人员超过398万人，同比增长18.5%。

当前，地理信息产业已成为数字经济的重要组成部分，对经济社会发展、生态文明建设、国防安全都发挥着重要作用。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，共有9章对地理信息技术和应用提出了明确的要求。31个省（自治区、直辖市）、5个计划单列市、新疆建设兵团的“十四五”规划中，均明确提及地理信息技术及相关应用。在北京、河北、广西、海南、湖北等地方的“十四五”规划中，明确提出要发展壮大地理信息、遥感、北斗、卫星导航等产业，以及打造国家综合示范区等举措。

(责编：赵竹青、吕骞)
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