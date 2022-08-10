原标题：蚂蚁集团发布OceanBase 4.0 中国数据库技术再度实现突破

8月10日，我国自主研发的原生分布式数据库OceanBase发布4.0版本，推出业内唯一单机分布式一体化数据库。

据介绍，新发布的OceanBase 4.0，它的特点是既可以像单机数据库一样使用，又拥有分布式数据库无限水平扩展的能力。这种架构让它可以适应从个人小站点到银行核心系统、大型电商网站等各种规模的业务。企业选用后，可以在业务发展不同阶段根据自身特点，灵活满足性价比和高可用的要求。

OceanBase 4.0单机部署最小支持4核8G，OceanBase 首席执行官杨冰介绍，目前OceanBase 4.0已经可以运行在世界最小的电脑树莓派开发板上。而且，单机部署同样具备分布式数据库所具备的完整功能。同等硬件条件下，性能超越MySQL。

与前几个版本相比，OceanBase 4.0在功能和性能方面实现了大幅提升，包括大幅度提升交易处理能力，分析处理能力再上台阶，实现了由全场景向量化能力覆盖，业内率先将故障恢复时间从30秒提升到8秒，引领故障恢复真正进入秒级时代。

当前，随着数字化、在线化、智能化的演进，企业面临着指数级递增的海量存储需求和挑战，同时，企业需要降本增效，进行更好更智能的数据决策。而传统的商业数据库已经难以满足和响应快速变化、持续增长的业务诉求。

“中国基础软件行业已经有能力‘根创新’，坚持长期投入，中国数据库必将迎来大爆发。作为一款完全自研的企业级原生分布式数据库，我们希望通过不断地技术创新，为不同类型客户降低企业数据库的使用门槛，助力产业数字化。”杨冰说。

公开信息显示，OceanBase始创于2010年，目前，其已助力400多家行业客户实现核心系统升级。

(责编：董童、李源)

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