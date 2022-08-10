我国成功发射吉林一号高分03D09星等十六颗卫星
2022年08月10日14:00 | 来源：人民网
小字号
人民网北京8月10日电 （记者赵竹青）记者从太原卫星发射中心获悉，北京时间2022年8月10日12时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号遥十运载火箭，成功将吉林一号高分 03D09 星、云遥一号 04-08 星等十六颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该批卫星主要用于商业遥感、大气成像等领域。
此次任务是长征系列运载火箭第432次飞行。
卫星发射现场。郑斌 摄
卫星发射现场。郑斌 摄
卫星发射现场。郑斌 摄
卫星发射现场。郑斌 摄
(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国成功发射吉林一号高分03D09星等十六颗卫星
- 人民网北京8月10日电 （记者赵竹青）记者从太原卫星发射中心获悉，北京时间2022年8月10日12时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号遥十运载火箭，成功将吉林一号高分 03D09 星、云遥一号 04-08 星等十六颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该批卫星主要用于商业遥感、大气成像等领域。…
相关新闻
- 评论
- 关注