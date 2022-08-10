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“木兰”在广东徐闻登陆 专家：或有效缓解华南高温

2022年08月10日11:16 | 来源：人民网
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人民网北京8月10日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，8月10日10时50分前后，今年第7号台风“木兰”（热带风暴）的中心在广东徐闻登陆，登陆时最大风力有9级（23米/秒），中心最低气压992百帕。

中央气象台预计，8月10日8时至11日8时，南海大部海域、琼州海峡、北部湾和广东沿海、广西沿海、海南岛沿海、以及南沙群岛附近海域、西沙群岛附近海域、中沙群岛附近海域将有6至7级风，南海北部海域、北部湾东部、海南岛东部和北部沿海、广东中西部沿海风力有8至9级、阵风10至11级，局部海域风力可达10级、阵风11至12级。广东南部、海南岛、广西南部等地有大雨或暴雨，其中，广东西南部、海南岛西北部的部分地区有大暴雨。

中央气象台台风与海洋气象预报中心首席预报员高拴柱表示，“木兰”的特点是个头大、路径奇特，因此需要关注风雨影响和发展趋势。由于“木兰”没有和季风低压完全脱离，保持了其庞大的体积，影响范围比较大；且“木兰”结构松散，如果遇到合适的地形、环流等条件，将可能会给局地带来强烈的风雨影响。此外，“木兰”路径也与众不同。大部分情况下，影响我国的台风先走的是“西行路径”，然后转向“东北路径”。但“木兰”的“走位”是东北转向偏北，再转向西北方向的“倒抛物线”路径。

高拴柱谈到，目前，我国南方高温天气持续，“木兰”会为部分地区送去清凉。广东南部、广西南部、海南等地出现降雨和大风，将有效缓解高温天气带来的影响。然而，由于目前副热带高压东西伸展、形态比较完整，整体势力较强，拦住了台风“北上”的路，“木兰”无法继续“北上”。因此，“木兰”对华中、江南等地的高温缓解作用非常有限。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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