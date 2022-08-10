人民网北京8月10日电 （记者申佳平）邮轮产业链长、带动作用大，对提升现代服务业水平、促进海洋经济发展具有重要意义。8月8日，第二艘国产大型邮轮在中国船舶集团上海外高桥船厂开工建造，标志我国船舶工业已初步掌握大型邮轮设计建造关键核心技术，自此迈入了“双轮”建造时代。

2022年8月8日，我国第二艘大型邮轮开工仪式在上海举行。图片来源：工业和信息化部官网

据了解，第二艘国产大型邮轮船体总长达341米，型宽37.2米，总吨位约14.2万，设计吃水8.17米，最大吃水8.4米，最大航速22.7海里/小时，乘客舱室2144间，较首制船增加19间。同时为了满足国际海事组织排放规范，新增2个脱硫塔和SCR系统，是一艘绿色环保型邮轮。船上同样配置了高达16层的庞大上层建筑生活娱乐区域，设有大型演艺中心、大型餐厅、特色餐馆、酒吧、咖啡馆、购物广场、艺术走廊、儿童中心、SPA、水上乐园等丰富的休闲娱乐设施，可以满足乘客一切生活和娱乐需求。

工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙介绍，工业和信息化部正在会同有关部门研究制定加快邮轮装备及产业发展的相关政策文件，旨在进一步发挥我国造船大国和巨大市场优势，以邮轮工程实施为抓手，推动行业技术能力提升，加快数字化转型步伐，满足邮轮消费大众化发展，促进产业链合作，带动形成邮轮装备产业体系，培育完善产业生态。

田玉龙表示，工业和信息化部将继续支持中国船舶集团建设世界一流的造船集团，推动国产大型邮轮顺利建造。希望中国船舶集团发挥好龙头和主体作用，加强国内外企业合作协作，严格把控建造质量和安全，进一步提升大型邮轮工程总装建造与配套产业链水平，在上海市委市政府政策支持下，吸引全球邮轮创新人才和资源，打造世界级邮轮产业集群。

据了解，我国首制大型邮轮于2019年10月18日开工建造，目前总体进度已超过85%，计划于2023年交船。该船13.55万总吨，总长323.6米，型宽37.2米，最大吃水8.55米，最大航速22.6海里/小时，乘客舱室2125间。第二艘国产大型邮轮约14.2万总吨，总长341.0米，型宽37.2米，最大吃水8.4米，最大航速22.7海里/小时，乘客舱室2144间，计划于2025年交船。

(责编：申佳平、吕骞)

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