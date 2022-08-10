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7月份PPI同比涨幅回落至4.2% 环比下降1.3%

2022年08月10日09:43 | 来源：人民网
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人民网北京8月10日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2022年7月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨4.2%，环比下降1.3%；工业生产者购进价格同比上涨6.5%，环比下降0.9%。1—7月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨7.2%，工业生产者购进价格上涨9.8%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，7月份，受国际国内等多因素影响，工业品价格整体下行，全国PPI环比由平转降，同比涨幅继续回落。

从环比看，PPI由上月持平转为下降1.3%。其中，生产资料价格下降1.7%，降幅扩大1.6个百分点；生活资料价格上涨0.2%，涨幅回落0.1个百分点。原油、有色金属等国际大宗商品价格回落带动国内相关行业价格下降，其中化学原料和化学制品制造业价格下降2.1%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降2.0%，石油和天然气开采业价格下降1.3%；有色金属冶炼和压延加工业价格下降6.0%。另外，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降6.2%，非金属矿物制品业价格下降1.9%，电力热力生产和供应业价格下降1.1%，降幅均有所扩大。煤炭开采和洗选业价格由上月上涨0.8%转为下降2.1%。

从同比看，PPI上涨4.2%，涨幅比上月回落1.9个百分点。其中，生产资料价格上涨5.0%，涨幅回落2.5个百分点；生活资料价格上涨1.7%，涨幅与上月相同。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有35个，比上月减少2个。主要行业中，价格涨幅回落的有：煤炭开采和洗选业上涨20.7%，回落10.7个百分点；石油和天然气开采业上涨43.9%，回落10.5个百分点；有色金属冶炼和压延加工业上涨1.9%，回落6.3个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业上涨28.6%，回落6.1个百分点；化学原料和化学制品制造业上涨10.6%，回落3.2个百分点。黑色金属冶炼和压延加工业价格下降9.5%，降幅扩大5.8个百分点。农副食品加工业价格上涨6.8%，涨幅扩大1.2个百分点。

据测算，在7月份4.2%的PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.2个百分点，新涨价影响约为1.0个百分点。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)
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