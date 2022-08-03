人民网记者 栗翘楚

“断油失速”“意外熄火”“加速异常”……近期，在社交媒体平台上，诸如此类问题的反应，屡屡发生在钱江摩托旗下的QJMOTOR闪300S车主身上。据了解，这款官方售价23999元（标准版）的车型，今年上市后便受到车友的追捧。然而，经历过一系列突发故障后，一些用户对厂家感到失望。

多名闪300S车主在接受人民网记者采访时表示，出现上述问题后，他们迅速联系经销商并进行了专业检测，发现该车型ECU(电子控制单元，又称“行车电脑”）存在实际产品与贴标信息不符的现象。

ECU是摩托车的核心部件，具有运算和控制功能。摩托车发动机在运行过程中，ECU会采集各个传感器的信号进行运算，并将运算结果转换成控制信号，从而指挥整台摩托车。业内专家表示，摩托车在高速行驶或复杂路况中，ECU如因质量或匹配度不高等问题突发故障，将对人身安全造成极大威胁。

图片来源：钱江摩托官方公众号

7月13日，钱江摩托在其公众号上发布《关于闪300S产品告知书及相关事宜解答》（以下简称《解答》），《解答》称，经核查认定：因生产现场管理环节疏忽，导致小批车辆ECU贴标清单信息与实际产品存在误差。

钱江摩托的回应再次引发用户不满与质疑，许多车主通过12315平台及社交媒体进行投诉维权。

部分产品货不对版 标注进口ECU实则国产

在北京从事IT行业的林炜是一位摩托车“发烧友”。他告诉记者，自己于6月4日在北京某经销商门店提车，第一次出现故障是在总里程到达200多公里时，突然出现怠速不稳、加油降速。“故障发生时，前后左右均有高速行驶的车辆，摩托车突然失速，在紧急情况下根本无法闪避，我凭借多年骑行经验才将摩托车靠边停放，避免了一次交通事故。”林炜说。次日，林炜联系经销商并对全车进行检查，发现是ECU系统出现错乱，并对系统进行了刷新。

然而，林炜没有想到，一次更加危险的故障即将来临。“大概行驶至2000公里左右，摩托车在高速行驶过程中突然熄火，无法再次启动，当时的情况非常危险。此后，怠速不稳、加油降速等问题就成了常态。”林炜表示，由于熄火不同于刹车，在此情况下，刹车灯不亮无法为后车提供警示，极易发生追尾事故。

通过第二次与经销商联系以及后续检查，林炜得知摩托车出现诸多问题的根源是ECU货不对版，车辆出厂环保信息清单显示为美国德尔福品牌，实际车载则是国产叶盛品牌。

与林炜有相同经历的还有来自西安的王瑶，作为新手“小白”，几次行驶突发故障后，她被迫将摩托车闲置在家。

“我是今年5月领取的摩托车驾照，经过千挑万选，6月24日最终选择了闪300S。在不到一个月的骑行过程中，摩托车出现了怠速不稳、突然熄火等情况。由于我是新手，每次遇到这种情况就会手忙脚乱，真的十分害怕。”王瑶说。

涉嫌虚假宣传 厂家处理方案引车主不满

“这辆闪300S是我的第一辆档车，6月14日在北京提车至今，共行驶了600公里，一个月时间内，车友群里出现的突发故障我都经历过。”用户琦琦告诉记者。

该车型ECU配件（上图），贴牌显示信息。该车型环保信息清单（下图），明确标注ECU为德尔福品牌。图片来源：受访者供图

出现上述问题后，琦琦联系了经销商，并通过12315进行投诉。同时，她请教专业人士后得知，其车载ECU的品牌既不是德尔福也不是叶盛，而是一家名叫新大都的品牌。

钱江摩托发布的《解答》中称，针对闪300S偶发怠速不稳、掉速等问题，公司已要求各级服务站主动联系涉及批次用户来店检查，需要升级解决的公司安排软件升级或更换，并承诺对ECU零部件终身质保。

图片来源：钱江摩托官方公众号

然而，琦琦的车架号并不在上述两个批次中，但依然接到了自称钱江摩托北京负责人的电话，对方称可以为其更换ECU，最终遭到了琦琦的拒绝。

“厂家提出的终身质保并不能解决根本问题，安全隐患依然伴随着车主，一次严重事故我可能终身都没了，质保又有什么用呢？”琦琦认为，首先，厂家在用户不知情的情况下擅自更换ECU，已经侵犯了消费者的合法权益；其次，车友们频发故障并再三联系厂家后，厂家不拿出有效解决方案；最后，在车友们的投诉中，厂家并没有向车主进行公开道歉。

此外，《解答》中将更换ECU的原因归结于生产现场管理环节疏忽，这一解释也让车主们感到失望。

“在不涉及核心部件的情况下，国产摩托车在细节方面出现问题，我们大家都能理解、包容。但厂家在未告知用户的前提下，擅自对ECU进行替换，这个我们接受不了。这么多车友在行驶过程中出现故障，而厂家在《解答》中只以一句管理疏忽敷衍了事。”林炜说。

此外，在现实情况中，这份在车友看来并不合理的《解答》方案，在实施过程中也不尽人意。王瑶表示，首先，经销商并未主动联系车主对ECU进行更换；其次，经销商存在“见人下菜”的现象，对态度强硬的车主会主动联系为其更换，对性格稍微内向一点的车主，经销商的态度则十分恶劣。

对此，某QJMOTOR经销商负责人表示：“目前，存在故障的摩托车ECU更换费用都由我们自行垫付，工时费、快递费等也需要我们自己承担。此外，一个月每个经销商仅能得到厂家1-2个ECU的配额。”

中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江接受人民网记者采访时表示，如果厂家更换摩托车零部件确实影响到消费者行驶安全，此行为涉嫌侵犯了消费者的安全权，这是消费者最基本的权利。

陈音江介绍说，《消费者权益保护法》第二章第七条规定，消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受损害的权利。消费者有权要求经营者提供的商品和服务，符合保障人身、财产安全的要求。同时，《消费者权益保护法》第三章第十八条规定，经营者应当保证其提供的商品或者服务符合保障人身、财产安全的要求。对可能危及人身、财产安全的商品和服务，应当向消费者作出真实的说明和明确的警示，并说明和标明正确使用商品或者接受服务的方法以及防止危害发生的方法。

“其次，厂家还涉嫌侵犯消费者的知情权和选择权。”陈音江表示，如情况属实，消费者可以向商家申请退货。如厂家涉嫌故意欺骗消费者，消费者可以依据《消费者权益保护法》申请赔偿。

称ECU质量没问题 钱江摩托表示会公布后续工作进展

针对消费者反映的问题，记者采访了浙江省温岭市市场监督管理局相关负责人，该负责人表示：“我们收到消费者投诉后，于7月初到钱江摩托股份有限公司对被投诉车型进行调查，发现其ECU标签与钢印确实存在信息不对称的情况，但没有发现质量问题。”

钱江摩托营销部相关负责人在接受人民网采访时表示，在收到用户反馈后，公司向各级服务站下发通知，要求各级服务站满足用户免费更换需求，同时向用户做出对ECU终身质保的承诺。

“5月30日，公司针对电喷标定科提供的YESON ECU装车QJ300-12进行YESON（叶盛） ECU和DELPHI（德尔福） ECU进行对比评价检验工作，得出以下结论：YESON ECU加速性能，排放，冷启动性能等与DELPHI ECU基本一致，判定合格。”该负责人表示。

YESON（叶盛） ECU和DELPHI（德尔福） ECU对比评价检验报告。受访者供图

同时，该负责人对人民网记者表示，下一步，钱江摩托将及时详细公布后续进展，并积极做出自查整改措施，避免相关问题的出现。

（应受访者要求，文中林炜、王瑶、琦琦均为化名）

(责编：孙红丽、高雷)

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