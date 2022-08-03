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民航局：进一步科学细化、优化、提级疫情防控系列措施

2022年08月03日15:25 | 来源：人民网
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人民网北京8月3日电 （记者王连香）据中国民航局官网消息，日前，中国民航局修订发布了《运输航空公司、机场疫情防控技术指南（第九版）》（以下简称《指南（第九版）》），旨在全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，指导运输航空公司、机场做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，为高效统筹疫情防控和经济社会发展贡献民航力量。

《指南（第九版）》结合前期民航疫情防控经验和有效做法，根据疫情变化趋势，在前八版疫情防控技术指南的基础上，依照国务院联防联控机制综合组印发的《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》修订形成。

在第八版疫情防控技术指南的基础上，《指南（第九版）》进一步科学细化、优化、提级疫情防控系列措施。

一是进一步细化了国际航班机组人员驻外管理要求，规范了国内航班机场常态化保障措施及保障人员分类分级、环内环外工作程序，对一线人员防暑降温作出具体要求。

二是优化机组入境隔离管理、境外防护等方面要求，根据机组人员执勤类型调整集中隔离及健康监测时间要求；对进口物品实施分级分区防控。

三是提级国际航班风险分级标准，通过设立机组人员清洁区、加大盥洗室清洁消毒频次等措施强化机上防控。

(责编：王连香、高雷)
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