人民网北京8月3日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为加强动力电池回收利用体系建设，做好回收利用管理办法研究工作，工业和信息化部节能与综合利用司近日召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会。

工业和信息化部节能与综合利用司表示，下一步，将坚持问题导向，研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》和行业急需标准，健全动力电池回收利用体系，支持柔性拆解、高效再生利用等一批关键技术攻关和推广应用，持续实施行业规范管理，提高动力电池回收利用水平。

据了解，参会企业介绍了退役动力电池回收、梯次及再生利用技术攻关、商业模式创新等工作，围绕完善管理制度、健全技术标准体系、加强产业链上下游协作等开展了研讨。

(责编：申佳平、高雷)

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