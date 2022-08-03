人民网记者 许维娜 王震

“过去，不是在工地现场，就是在去工地的路上，手机里各种施工的信息也根本停不下来。”90后的李猛已与工地“打交道”5年，家装行业的新变化让他体验到了“互联网”范儿的装修过程。

“现在所有的工地都可以在手机上实时全景查看，在线全流程管理。没想过这几年行业变化那么大。”李猛是贝壳家装品牌被窝的品质监察，如今，他可以高效跟进工地现场问题，通过智能化管理系统从工地人员考勤管理、工地整洁度、文明施工等多元化角度去细化家装施工。数字化系统对于每个服务者来说像是一个数字个人助理。

“从前，作为工程监理，我一边要面对若干位交付对象，一边要面对更多数量的施工执行者，同时还要协调施工现场大小事，有时候来回奔波，说不累是假的。”李猛告诉记者，在这个完全“非标”的行业之中，施工难监督、施工标准难界定等痛点长期存在，现在利用数字科技的解决方案，整体都有了提升。

数字化时代，一切都变得透明，家装行业也不例外，催生了许多有别于传统的新职业。李猛的同事马辉是公司的品控工程师，主要负责装修项目中各个施工节点以及最终交付环节品质的把关，“贝壳技术团队在家装业务场景中建立了一套线上数字化副本”马辉说，随着新技术的应用和互联网生态，贝壳一方面对施工管理提效，另外一方面打破装修的不透明，提高工程的品质和用户满意度。

数字化时代的来临，正在为家装行业的重生提供一种新的可能性。

被窝家装总经理梁磊表示，家装行业本质上是一个服务+卖货的生意，服务中最难或最不确定的就是人，“如果我们能够将最不确定的人变得相对确定，货与场的问题都不是最难的。”

贝壳HOME技术中心负责人祝旭巍介绍，家装行业是一个以人力为驱动的服务型行业，同时伴有难以标准化、难以线上化、难以职业化的“三难”特性，不管从哪个角度来看，都具有“欲速则不达”的特点。目前家装行业普遍面临设计、交付的品质难题。

据了解，家装流程涉及超过50个工序、80个验收项目以及大小数百种实物材料，需要面对几十个不同工种的劳动服务，可变要素相较房产交易多出数倍。

在“人”的确定性方面，类似此前推动房产经纪从业者职业化，祝旭巍认为，推动工长的职业化非常重要，通过系统化的能力管理工人的调度与结算以提升交付品质。

“而在货与场的标准化上，平台将工期长度、辅材物料与工艺系统等环节标准化，并在App设置排期表与‘云监工’板块，直指以往装修随意、过程不透明的痛点。”祝旭巍说。

工具资源和数字化能力，能否让家装行业有所不同？

“在数字化的赋能下，核心做法是将复杂的装修流程拆解成一系列的服务标准。”祝旭巍进一步阐释，在家装业务中，被窝的做法主要是将依靠经验进行管理的传统家装行业进行迭代升级，通过使用虚拟现实、人工智能和物联网等新科技来创造和开发实际使用场景和应用。

“我们希望每一项施工作业和每一个验收环节都变成可量化的数据和指标，争取做到标准化、规范化。”祝旭巍举例称，在设计环节，平台会基于大数据自动生成装修方案、通过App选择独立设计师、系统自动输出图纸和报价、并以VR呈现设计效果。

对普通消费者而言，“盯装修”是个纷繁复杂的大工程，定设计、看施工、选材料、等安装、找售后，牵涉面太广、太细。“不懂装修，不知道怎么去装修”“信息透明度低”“害怕被坑”，成了家装消费者普遍担心的问题。

“再比如，在施工环节，我们的App实现了装修全流程线上可视，可以随时实时查看工地、每日九图装修进度播报、节点线上进行质量验收、隐蔽工程VR留底核查、材料进场全部费用透明汇报等，帮助业主减少家装环节的部分信息差。”他说。

记者了解到，智慧工地、品质巡检系统等一系列场景化技术应用也已为装修行业带来深刻变化。

以智慧工地为例，利用“360°灯式摄像头”等独创的硬件系统，贝壳将工地实现了数字化管理——利用独创的三维融合技术，客户和服务者可随时随地三维漫游看直播，装修不用现场跑，让工地更透明；用AI技术赋能服务者，通过算法对工地现场不文明的吸烟、不规范作业等行为进行规范提示，对工期延迟情况进行预警，另外，工地的巡检可以7*24小时进行，对工地安全进行保障；智慧工地还重塑了消费者感知，搭建了科技化工地展厅，让消费者对工地和服务更放心。

(责编：王震、吕骞)

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