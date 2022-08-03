人民网北京8月3日电 （记者杨虞波罗）在今天召开的中国气象局8月新闻发布会上，《中国气候变化蓝皮书（2022）》（以下简称《蓝皮书》）正式向社会公众发布。《蓝皮书》显示，全球变暖趋势仍在持续，2021年中国地表平均气温、沿海海平面、多年冻土活动层厚度等多项气候变化指标打破观测纪录。

《蓝皮书》指出，气候系统的综合观测和多项关键指标表明，全球变暖趋势仍在持续。2021年，全球平均温度较工业化前水平（1850-1900年平均值）高出1.11℃，是有完整气象观测记录以来的七个最暖年份之一；最近20年（2002-2021年）全球平均温度较工业化前水平高出1.01℃。2021年，亚洲陆地表面平均气温较常年值（本报告使用1981-2010年气候基准期）偏高0.81℃，为1901年以来的第七高值。

《蓝皮书》显示，中国升温速率高于同期全球平均水平，是全球气候变化的敏感区。1951-2021年，中国地表年平均气温呈显著上升趋势，升温速率为0.26℃/10年，高于同期全球平均升温水平（0.15℃/10年）。近20年是20世纪初以来中国的最暖时期；2021年，中国地表平均气温较常年值偏高0.97℃，为1901年以来的最高值。

《蓝皮书》指出，中国平均年降水量呈增加趋势，降水变化区域间差异明显。1961-2021年，中国平均年降水量呈增加趋势，平均每10年增加5.5毫米；2012年以来年降水量持续偏多。2021年，中国平均降水量较常年值偏多6.7%，其中华北地区平均降水量为1961年以来最多，而华南地区平均降水量为近十年最少。

《蓝皮书》显示，中国地表水资源量年际变化明显，近二十年青海湖水位持续回升。2021年，中国地表水资源量接近常年值略偏多；辽河、海河、黄河和淮河流域明显偏多，其中海河流域地表水资源量为1961年以来最多；珠江和西南诸河流域较常年值偏少。1961-2004年，青海湖水位呈显著下降趋势；2005年以来，青海湖水位连续17年回升；2021年青海湖水位达到3196.51米，已超过20世纪60年代初期的水位。

《蓝皮书》指出，中国整体的植被覆盖稳定增加，呈现变绿趋势。2000-2021年，中国年平均归一化植被指数（NDVI）呈显著上升趋势。2021年，中国平均NDVI较2001-2020年平均值上升7.9%，较2016-2020年平均值上升2.5%，为2000年以来的最高值。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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