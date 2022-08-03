黄盛

在日前举办的2022中国母基金50人论坛上，来自政府部门、行业协会、国内母基金及投资机构的代表，围绕母基金撬动社会资本、推动被投项目关键技术研发、带动相关产业链升级、激发区域和产业创新发展活力与动力等话题展开研讨。

围绕母基金对产业经济的促进作用，全国社保基金理事会原副理事长、中国基金业协会母基金专委会主席王忠民提出了“产业树”的概念：如果母基金投入资金，一定是投在新的产业，新的产业形成新的产品突破、产业链的拉长。产业基金需要考虑，在全球产业发展过程中，能不能找准定位和最恰当的技术突破点。下一步，这一产业在经济版图中能否有效延展成产业链。

政策性引导基金与商业性母基金差异化发展有哪些逻辑和路径？湖南大学教授刘健钧表示，要促进各归其位，发挥两类基金各不相同的功能；实行分类管理，建立适应两类基金不同特点的风险防控机制安排；探索总体性长周期考核，提高对单个项目和短期盈亏的包容度。

对于政府引导基金的发展，中国人民大学原副校长吴晓求表示，中国进入了第四次工业革命时期，产业、技术剧烈革命的同时，经济长周期也相伴相随。其中，政府引导基金等金融业态的发展对推动中国高科技企业发展和产业结构升级等方面发挥了重要作用。他建议持续坚持市场经济原则，完善法制法规，深入推动金融改革，实现金融业态多样化、资本业态多样化，进而推动科技创新和产业进步。

吴晓求认为，当前金融改革的重点是市场化，建议推动金融结构改革和资本市场发展，推动资本市场各种业态的发展。“建议金融从过去关注历史和今天，转向关注未来，这是金融的使命。”吴晓求说，这其中也涉及传统金融和现代金融的话题，传统金融往往排斥风险，而现代金融更趋向于包容风险。基金业态是现代金融重要组成部分，它更趋向于包容风险。

混改基金也是撬动资本优势推动技术创新的动力之一，中国国有企业混合所有制改革基金党委副书记、副总经理唐建洲表示，混改基金的投资领域有两条线，关键领域和核心技术。就科改企业而言，重点是科研院所的改革改制，在政策的叠加优势下，科研院所的改制或将在市场上备受关注。

财政部预算评估中心处长宋向梅对进一步改进政府投资绩效评价工作表示，要抓住绩效管理的机遇，加快建立基金绩效评价体系；强化绩效目标管理，明确基金管理责任约束；结合基金的运行特点，科学有效开展评价工作；实现信息共享，持续优化基金绩效管理。

中国保险资产管理业协会执行会长兼秘书长曹德云表示，近些年来，保险资金股权投资始终保持稳健发展势头，随着私募市场在基金策略和结构上的创新，保险资金不断加大对母基金、S基金和夹层基金的应用和创设力度。“截至2021年末，保险资金投向59个管理人发起设立的106支母基金，认缴金额超过3260亿元，投资领域覆盖战略新兴、医疗养老、先进制造、节能环保等多个领域，有效扩大和丰富了保险资金股权投资的内涵和层次。”曹德云说，希望保险资金股权投资可以构建高效协同的股权投资生态，发挥长期资金优势，推进产业融合，加大创新力度并丰富股权投资内涵和层次，积极参与母基金生态圈的打造。

(责编：孙红丽、高雷)

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