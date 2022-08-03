人民网北京8月3日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，2022年上半年，全国各级邮政管理部门共计开展邮政市场“双随机、一公开”行政执法检查1.44万人次，检查市场主体7198家，查处整改违法违规问题2627个，办理邮政市场行政处罚案件2023件，实施行政罚款1924.6万元。

国家邮政局相关负责人表示，上半年，各级邮政管理部门办理邮政行业安全监管类案件920件、快递市场准入管理类案件607件、快递服务质量监管类案件386件、生态环境保护监管类109件、集邮市场监管类案件1件。

相关行政处罚案件中，各级邮政管理部门依法实施行政罚款的1910件，其中82件处3万元以上较大数额罚款；依法实施责令停产停业的101件，其中3件并处罚款；依法实施警告的9件，其中2件并处罚款；依法暂扣或者吊销许可证的3件。

该负责人表示，上半年行政处罚案件中，数量占比居前十位的涉案违法行为分别是：违反快递服务标准280件，占比13.8408%；开办快递末端网点未按规定备案279件，占比13.7914%；安全设备使用不符合国家或行业标准167件，占比8.2551%；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训133件，占比6.5744%；未按规定提交快递业务经营许可年度报告125件，占比6.1789%；不执行收寄验视制度111件，占比5.4869%；未按规定报送实名收寄信息86件，占比4.2511%；安全设备安装不符合国家或行业标准82件，占比4.0534%；设立分支机构未备案74件，占比3.6579%；未如实记录安全生产教育和培训情况52件，占比2.5704%。

(责编：孙红丽、高雷)

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