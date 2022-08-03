人民网北京8月3日电 （记者乔雪峰）记者从民航局获悉，在中国人民解放军建军95周年之际，中国民用航空局运输司、退役军人事务部移交安置司和军队有关方面联合印发《明确退役军人进入通用航空领域工作机制的会议纪要》（以下简称会议纪要），这标志着退役军人进入通用航空领域就业创业的工作机制正式建立，为通航领域专业队伍注入新鲜血液提供政策支持，也为退役军人参与民航强国建设、在人生新战场建功立业提供制度保障。

民航局相关负责人表示，会议纪要同步印发了《促进航空专业退役军人顺畅稳定进入通用航空领域工作方案》（以下简称《工作方案》）和《退役飞行员便捷获取民航运动驾驶员执照的工作程序》两项工作文件，建立不同专业退役军人进入通用航空领域便捷工作机制，明确工作目标，优化工作程序，力争让具备航空专业技能的已退役军人重新“飞起来”，既能实现已退役军人“重返蓝天”的夙愿，也能发挥军人讲政治、守纪律、严作风的优势，降低通用航空运行安全风险，对快速扩大通用航空人口，拉动航空消费，实现飞行爱好者“热起来”具有现实意义。

《工作方案》所面向的群体具体包括哪些退役军人？他们能够在哪些方面获得政策支持保障？对此，该负责人表示，经反复沟通对接退役军人就业创业需求，结合民航行业特点，此次制订的《工作方案》，重点面向具备一定航空领域专业技能、符合相关资质条件，并在各军兵种有过航空专业服役经历的退役军人，包括飞行、空管、维修、安保等四类航空专业。

该负责人表示，民航局运输司会同退役军人事务部、军队有关部门，将在国家法律法规及规章框架下，完善航空专业退役军人进入通用航空领域就业创业的细化政策制度，推动形成以身份经历确认、差异化培训、职业资格认证、就业创业信息提供等为主要内容的服务保障体系，以推动退役军人职业转换的工作效率大幅提高，社会资源投入显著减少。

其中，针对退役飞行员，侧重改进已有工作机制，通过优化身份认定、经历确认等程序，便捷运动驾驶员执照获取路径，提升工作效率；针对退役空管人员、航空器维修人员、安保（含安检）人员等，侧重工作机制创新协同，创建上述三类退役军人进入通用航空领域的稳定机制，填补制度空白。

谈到《工作方案》后续具体落实情况时，该负责人表示，民航局运输司会同退役军人事务部、军队有关部门，作为各自部门代表统筹协调涉及各自领域工作事务。其中，民航局侧重完善退役军人从业资质条件，加大与民航行业协会联动，做好从业前培训服务等；退役军人事务部门侧重依托民航行业协会收集退役军人进入通用航空领域就业创业需求，确认退役身份，落实就业创业政策支持保障；军队有关方面根据实际需要配合开展相关工作。除此以外，还明确了建立信息通报、会议协商、政策保障、督查督办等工作机制。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经