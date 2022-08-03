焦磊

七月的湘西，时值盛夏。稻田里，稻浪随风起伏、稻穗轻轻摇摆，宛若一张绿毯。茶园或层层叠叠伴山而上，或整齐平铺于大地，勾勒着动人的绿色画卷。大小不一的产业田园遍布在湘西的山水之间，展现出了乡村产业的蓬勃发展。湘西乡村振兴的快速推进，离不开金融服务源源不断的滋养。

2022年2月，中共中央、国务院发布《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，将“强化乡村振兴金融服务”单列为一项重要内容，提出完善乡村振兴金融服务统计制度，开展金融机构服务乡村振兴考核评估。深入开展农村信用体系建设，发展农户信用贷款。加强农村金融知识普及教育和金融消费权益保护。

近日，人民网“我和我的新时代”乡村振兴采访调研活动走进湖南湘西，调研金融支持乡村振兴、提升农村金融普惠等措施，挖掘金融服务全面做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接的鲜活实践。

金融活水泡出“黄金茶”

茶叶是湘西州经济发展、乡村振兴的支柱产业，也是助农增收的绿色产业。走进保靖县吕洞山镇黄金村，万亩茶园错落散布，作为保靖县“两茶一果”特色农产品产业之一的黄金茶，是黄金村产业发展的主要抓手。

“黄金茶还没有大面积开发种植的时候，黄金村还是一个贫困村。”黄金村支部书记、村主任石英超说。

在以前，黄金村也发展过其他产业，都不太成功，村里的年轻人觉得在外打工收入更高，纷纷外出，土地闲置，村民收入低，生活水平不高。

“以前都是担保贷款，家里没有抵押，根本借不到钱，没法买设备、建茶园。”村里的一户茶农提到，过去村里的一些茶农因为缺少资金，难以形成规模、高效的茶叶生产。

“我们结合总行、省行对乡村振兴重点县的专项政策、资源和当地产业，因地制宜，针对黄金茶农推出‘惠农e贷·黄金茶贷’，服务好当地的产业。”农行吉首支行党委书记、行长龙云表示。

龙云接受人民网记者采访。 人民网 焦磊摄

2019年，围绕茶叶产业农户融资难、融资贵的痛点，时任农行保靖支行党委书记、行长的龙云主动联系县茶叶办，实地考察建档立卡户情况，经过反复论证修改，推出“惠农e贷·黄金茶贷”，实现农户贷款线上申请、线上审批、线上还款，解决了农民融资难问题。截至目前，农行吉首支行已累计投放“惠农e贷·黄金茶贷”3000多万元，服务农户70余户。同时，他在走访过程中了解到，部分失地农民一次性补缴大数额养老金有很大困难，他结合“养老贷”产品，多次与当地政府沟通、汇报，最终取得了县政府和职能部门的认可和支持，共投放养老贷86户共715万元。

黄金村万亩茶园。 人民网 焦磊摄

如今，黄金村建成茶园3万多亩，平均每人近10亩，茶产业成为村民增收的重要支柱。

茶产业发展起来以后，选择回乡种茶的人变多了。为了提升村民发展茶产业的积极性，提升村民收入，村集体和合作社将与村民签订的土地流转合同进行变更，如今村民自己种植并负责茶园管培，产出茶叶后再卖给合作社，这也解决了合作社的用工问题。

“合作社和茶农大户在收购村民茶叶的时候，也出现了资金短缺的问题，党委政府积极与农行对接，帮助解决资金问题。”保靖县吕洞山镇镇长彭进表示。

立足惠农金融服务与乡村产业的深度融合，农行积极对接参与保靖县吕洞山镇茶叶产业平台建设，引金融肥料滋养美丽茶园，生出“黄金茶”。

延伸服务渠道 扩大普惠金融覆盖半径

“以前缴水电费，得坐车跑很远去网点办理，现在村里也能缴费，可方便多了。”吉首市石家冲街道曙光村一户村民感慨道：“农行在村里的超市建立惠农通服务点后，我们不仅缴费方便，去办理其他金融业务也可以在服务点提前预约，省去了排队等待的时间，省时省力。”

作为农业银行普惠金融、服务民生的重要利器，“惠农通”工程是过去几年农行“三农”业务的重心之一。通过惠农通POS、惠农服务点、农行掌上银行等多元服务场景的整合优化，为农村客户提供“足不出村”、方便快捷的基础金融服务。

曙光村惠农通服务点。 人民网 焦磊摄

随着该服务站的设立，曙光村广大村民可以在家门口办理存取款、转账、理财、生活缴费等各种基础金融业务，做到了基础金融服务不出村镇。

“通过帮助村民办理金融业务，每笔业务可以额外获得补贴，还有其他物资补贴，前来办理业务的村民也经常顺便购买一些商品，促进了超市销售增长。”服务点超市的老板娘非常开心。

为提高网点服务能力，农行湘西分行进一步延伸服务渠道，在凤凰、保靖、花垣和古丈支行新设了4个人工网点。累计投资3000余万元开展“惠农通”工程建设。在全州1603个行政村安放惠农通机具2021台，行政村覆盖率达到93%。对8个乡镇网点辐射的182个行政村，以及省市县三级政府领导和部门的86个挂点村，充分发挥村支两委、致富带头人的力量，建立惠农通服务站，每年服务农村客户超200万人次。

湘西的案例只是农行瞄准三农需求精准提升农村普惠金融覆盖面的一个缩影。近年来，农业银行不断扩大服务的广度和深度，向县域乡镇倾斜网点资源，2021年全行迁址和新建网点中的65%布局到县域乡镇地区。目前，农业银行县域网点1.26万个，是全国唯一一家在全部县域都有网点的金融机构。农行不断加大“惠农通”机具在脱贫地区和中西部偏远农村的布放力度，在偏远地区和脱贫县开展流动银行服务，延伸基础金融服务触角，打造农民身边“村口银行”。深入推进掌银下乡，打造农民的“口袋银行”，创新推出掌银乡村版，面向“三农”客户，提供乡村振兴理财、惠农e贷等专属服务产品。依托物理网点、自助银行、惠农通服点、手机银行、呼叫远程银行和流动服务，农行形成“六位一体”的全方位服务渠道体系，打造农村地区金融服务“最后一公里”。即便是在西藏、新疆的边远区域，客户经理也能把农行的金融业务送到农户家中，打破交通不便带来的服务瓶颈。

做好金融服务“三农” 争做服务乡村振兴领军银行

2022年3月，为进一步提升金融支持全面推进乡村振兴的能力和水平，人民银行印发了《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》（以下简称《意见》），推出23条举措指导金融系统优化资源配置，切实加大“三农”领域金融支持。

《意见》提出，要稳步提高乡村建设金融服务水平，加大对国家乡村振兴重点帮扶县等脱贫地区的金融资源倾斜，提升金融机构服务乡村振兴能力，持续改善农村基础金融服务。

近年来，农业银行提出打造服务乡村振兴领军银行目标，明确乡村振兴信贷投放“两高于、两提升、一稳定”要求，乡村振兴金融服务实现新突破、迈上新台阶。截至5月末，农业银行“三农”县域贷款余额达6.8万亿元，较年初增长5879亿元，同比多增990亿元，增速达9.48%，增量、增速均为近年新高。在大力增加信贷投放的同时，始终严守风险底线，确保“三农”和县域信贷资产质量稳定，实现了发展可持续。

农业银行党委副书记、行长张青松表示，2022年，农业银行会把服务乡村振兴促进农民共同富裕作为全行工作的重中之重，充分发挥金融服务“三农”的作用。一是强化支持巩固拓展脱贫攻坚成果；二是全力做好乡村振兴、粮食安全、产业发展乡村建设等重点领域的金融服务；三是坚持创新驱动提升乡村振兴的服务能力；四是加强科技赋能；五是强化服务乡村振兴的体制机制保障。

(责编：申佳平、高雷)

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