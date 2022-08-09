人民网北京8月9日电 （记者申佳平）家居产品属于耐用消费品，是仅次于汽车的家庭第二大消费支出。据工业和信息化部官网消息，《推进家居产业高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）于近日印发，提出夯实产业基础、加快数字化绿色化转型、推进培优育强、扩大优质供给、加大应用推广等五个方面13项任务。

家居产业进入成熟期 亟需打造“第二增长曲线”

据了解，家居产业具有规模体量大、消费带动强、产业覆盖广的特点。2021年，家电、家具、照明电器、五金制品四个重点行业规上企业营业收入达3.8万亿元，占轻工业比重近20%。

“家居产业品类多、产业链齐备，对于稳定传统工业基本盘十分重要。”工业和信息化部消费品工业司指出，当前我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，家居产业发展面临的挑战和困难也明显增多。《行动方案》围绕高质量发展方向，提出产业发展目标和重点任务，引导资源要素向推动家居产业高质量发展集聚，有利于提振发展信心，营造有利环境。同时，《行动方案》提出增加健康智能绿色产品供给、培育智能家居生态、实施家居产品推广行动、推动绿色智能家居产品下乡等任务，通过优化市场供给结构，开发适应多层次、多样化、多场景需求的产品和服务，促进供给需求高效衔接、产业成果充分共享，形成需求牵引供给、供给创造需求的高水平动态平衡。

此外，家电、家具等家居产业发展已进入成熟期，面临存量升级的增长瓶颈，亟须通过创新发展开辟“第二增长曲线”。当前家居产业融合化、智能化、健康化、绿色化趋势越来越凸显，各行业在发展过程中还存在创新引领不足、质量精细化水平不高、智能化发展不充分等问题。《行动方案》结合产业实际和发展趋势，细化、深化、强化产业高质量方向和具体目标任务，促进补短板、育长板、优产品、强推广，推动产业发展焕发新活力、迈上新台阶。

确立未来四年发展目标 完成五方面13项任务

《行动方案》确立了未来四年产业发展目标。到2025年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。在家用电器、照明电器等行业培育制造业创新中心、数字化转型促进中心等创新平台，重点行业两化融合水平达到65%，培育一批5G全连接工厂、智能制造示范工厂和优秀应用场景。反向定制、全屋定制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提高，绿色、智能、健康产品供给明显增加，智能家居等新业态加快发展。在家居产业培育50个左右知名品牌、10个家居生态品牌，推广一批优秀产品，建立500家智能家居体验中心，培育15个高水平特色产业集群，以高质量供给促进家居品牌品质消费。

具体到重点任务，《行动方案》提出要夯实产业基础，提升发展动力。其中提出加快标准互联互通和融合创新。开展智能家居标准体系建设，推进融合标准、数据安全标准研制和应用示范，促进产业互联互通。加快针对婴童、老人等特殊人群相关产品标准制修订。在加快数字化绿色化转型，助推提质增效方面，提出深化推进产业数字化。推进5G、工业互联网、智能制造等技术深度应用，支持企业建立柔性化生产系统，推广因需定制、反向定制等新模式。

同时，《行动方案》要求推进培优育强，巩固提升产业竞争力。培育一批“链主”企业，鼓励跨行业强强联合。支持东部地区打造高端化、绿色化、智能化家居产业发展高地，加强国际创新成果交流和科技成果转移扩散。支持中西部地区充分发挥现有产业集群作用，加快推进转型升级，形成一批特色鲜明、服务平台完备的现代家居产业集群。扩大优质供给，提升供给结构适配性。推进5G与智能家居融合，发展基于5G技术的终端产品。推动适老化家电家具、健康电器、生活服务类机器人等产品研发应用。鼓励家居企业和电信运营商、互联网、建筑及房地产企业合作，推动家庭安防、智慧厨房、智能睡眠、健康卫浴等更多智能家居场景落地。

此外，《行动方案》要求加大应用推广，释放家居消费潜力。其中提出鼓励智能家居体验馆等新零售发展并向社区下沉，推动绿色智能家居产品下乡，鼓励企业针对农村市场开发个性化、定制化、健康化智能绿色家电产品，开展促销让利、以旧换新、以换代弃等活动。

(责编：申佳平、吕骞)

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