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诱导网民投资“虚拟货币”？国家网信办督导关闭1.2万个违规用户账号

2022年08月09日10:07 | 来源：人民网
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人民网北京8月9日电 （记者申佳平）据“网信中国”微信公众号消息，国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象，已关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。

国家网信办指出，随着虚拟货币的兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑，盲目参与到相关交易活动中，给自身财产带来较大损失。今年以来，国家网信办贯彻落实党中央决策部署，高度重视网民举报线索，多举措、出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。

按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。微博、百度等网站平台根据用户协议，关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。

国家网信办加强督导检查，对打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的@飞哥的故事江湖、@绝对盘感比特币等989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭。此外，指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的“链节点”、“创投圈”等经营主体500余家次，要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容。对专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的“币头条”等105家网站平台，国家网信办会同相关部门依法予以关闭。

国家网信办表示，下一步将继续会同相关部门，加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度，依法保护人民群众财产安全。提醒广大网民树立正确投资理念，增强风险防范意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产受损。

(责编：申佳平、吕骞)
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