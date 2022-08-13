本报记者 杜海涛 刘志强 罗珊珊

“改革开放是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。”

“不论世界发生什么样的变化，中国改革开放的信心和意志都不会动摇。”

今年上半年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门攻坚克难、积极作为，继续把改革开放推向深入，不断巩固经济回升向好趋势。国企改革三年行动主体任务基本完成，中央企业实现营业收入19.2万亿元，同比增长12%。外贸外资双双延续稳中向好发展态势，其中外贸进出口总值达19.8万亿元，同比增长9.4%；实际使用外资7233.1亿元，按可比口径增长17.4%。

7月28日，中共中央政治局召开会议指出：“要以改革开放为经济发展增动力。”“要继续实施国企改革三年行动方案。”“要积极促进出口、扩大进口，做好技术、外资引进工作，推动共建‘一带一路’高质量发展。”

当前，世界百年变局和世纪疫情叠加，全球经济复苏脆弱乏力，世界进入新的动荡变革期。与此同时，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变。越是环境复杂，我们越是要以更坚定的信心、更有力的措施，把改革开放不断推向深入，为推动高质量发展增添更强动力、作出更大贡献。

持续将国企改革向纵深推进

改革开放，当代中国最显著的特征、最壮丽的气象。

神舟十三号顺利返回、神舟十四号再探天河，“国和一号”示范电站1号机组完成首台主泵安装，重大创新成果持续涌现……今年上半年，中央企业迎难而上、顶压前行，营业收入、利润总额、净利润同比分别增长12%、7.1%、6.1%，固定资产投资（不含房地产）同比增长6.7%，运行质量持续改善，为国民经济提供有力支撑。

今年是国企改革三年行动收官之年，国资国企锁定重点任务，深入推进改革。中国特色现代企业制度建设更加深入，重组整合取得积极进展，市场化改革持续落地见效，全员绩效考核全面推开，“科改示范行动”充实扩围……截至6月底，中央企业和地方层面任务举措完成率均超过95%，三年行动主体任务基本完成。

“下一阶段，我们将全面梳理自查改革任务落实情况，针对短板、弱项采取更为精准有力的措施，并将市场化机制等关键改革任务放在突出位置，对改革实效进行再评估再检验，确保改革质量双优。”国务院国资委秘书长彭华岗表示。

——优化国有资本布局。组建中国矿产资源集团有限公司，国家管网集团、中国宝武、鞍钢、保利集团加快推进重组后业务整合融合，医疗、检验检测等领域资源整合加快……上半年，中央企业战略性重组和专业化整合蹄疾步稳，“两非”（非主业、非优势）业务剥离完成率达96%。

“国资委将深入推进国有经济布局和结构调整，有效解决中央企业之间的同质化竞争、重复建设等问题，实现主责主业更加聚焦、产业结构更加清晰。”彭华岗说。

——增强技术创新能力。作为国有资本投资公司，今年以来，国家开发投资集团有限公司加快以私募股权投资为手段培育战略性新兴产业。上半年，国投旗下各基金管理公司新增投资项目金额109亿元，主要聚焦在高端装备与智能制造、信息技术、新能源汽车及零部件、医药医疗、新材料等领域。

“下半年，国投将按照国有资本投资公司功能定位要求，系统梳理业务、调整优化结构，不断提升研发投入强度，加强对‘专精特新’企业的投资和培育。”国家开发投资集团有限公司董事长付刚峰表示。

——激发企业内生动力。今年上半年，中国五矿经营业绩再创新高，营业收入同比增长，运营质量效率持续改善。“在目标确定、结果核定等关键环节，中国五矿将加快构建既利于分配更利于激励的‘进步指数’考核体系，更好发挥考核指挥棒、风向标、助推器作用，打造世界一流金属矿产企业集团。”中国五矿集团有限公司董事长翁祖亮介绍。

彭华岗表示，国务院国资委将按照锁定重点、狠抓收官、谋篇布局的要求，全力以赴打好高质量收官战，同时认真总结相关成果，持续将国企改革向纵深推进。

建设更高水平开放型经济新体制

站在新的历史起点，中国开放的大门只会越开越大。

5月31日，全球领先的科技公司默克宣布，其先进半导体一体化基地正式签约落户江苏张家港。默克公司表示，将于2025年前向其电子科技业务新增在华投资至少10亿元，新增投资将聚焦芯片制造领域。

“对我们来说，中国是最重要的市场之一。中国将发展数字经济作为把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，这也将为未来中国新一代数字基础设施奠定坚实基础。”默克公司执行董事会成员兼电子科技业务首席执行官毕康明表示。

改革开放以来，我国综合国力大幅跃升，要素禀赋、产业结构、科技创新水平显著提升，开放型经济竞争力显著增强。“要始终坚持以开放促改革、促发展、促创新，建设更高水平开放型经济新体制，推动我国经济发展实现动力变革、效率变革、质量变革。”中国国际经济交流中心科研信息部副部长王晓红说。

放宽市场准入，扩大开放领域——

“扩大开放，中国‘说到做到’。”宝马集团相关负责人高乐表示，今年，中国开始施行新版《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》，取消乘用车制造外资股比限制等。上半年，总投资额超百亿元的华晨宝马生产基地大规模升级项目（里达工厂）正式开业，宝马集团对中国市场充满信心。

“高水平开放为构建新发展格局提供稳定安全的供应链保障。”中国贸促会相关负责人表示，下一步，将充分发挥贸促会连接政企、衔接内外、对接供需的功能作用，全面准确了解外资企业诉求并积极推进解决，办好系列政企对话会，推动优化营商环境，让中国始终成为外商投资的沃土。

完善开放平台，打造开放高地——

6月21日，第五届进博会签约仪式举行。截至目前，企业展签约面积超过规划面积的76%，已签约的世界500强和行业龙头企业达到260家。“今年，勃林格殷格翰将连续第四年参展进博会。我们正在积极准备，希望将更多优秀的产品带到第五届进博会上。”德国制药企业勃林格殷格翰全球高级副总裁高齐飞说。

服贸会、广交会、进博会……作为我国重要的对外开放平台，这一系列展会彰显了中国开放市场、与全球共享机遇的诚意。商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明建议，要依托各类展会合作平台和自贸试验区、自由贸易港等对外开放高地，积极发展跨境电商、市场采购、离岸贸易等外贸新模式新业态，加快复制推广制度创新成果，为我国深化改革开放积累更多经验。

优化营商环境，提升开放水平——

上半年，花旗银行获批参与上海自贸试验区临港新片区跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点。该行是首批获批的四家银行中唯一的外资银行。随着金融业对外开放进入新阶段，我国基本建立了外商投资准入前国民待遇加负面清单的管理制度，双向开放的金融体系加速形成。

“要完善以贸易投资自由化便利化为核心的政策制度体系，持续放宽市场准入，推进制造业、服务业、农业扩大开放。”顾学明建议，在货物贸易通关、许可、检疫方面实施更加便利的措施，加快出台全国版跨境服务贸易负面清单。鼓励银行、证券、保险等金融机构发展，提升跨境金融便利化水平。

打造国际合作和竞争新优势

历史长河总会奔涌向前，开放发展的历史大势不会改变。

近日，随着首对500米长的钢轨从运输列车上缓缓牵出，印尼雅万高铁正式启动正线有砟轨道铺设工作，标志着雅万高铁建设全面转入线上施工阶段。

作为“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目，雅万高铁是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地。项目建成后，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

世界百年变局和世纪疫情相互交织，新兴市场国家和发展中国家团结自强的意志更加坚定。要持续深化改革开放，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，塑造良好的外部发展环境，打造国际合作和竞争新优势。

——推动与共建“一带一路”国家贸易投资合作优化升级，扩大双向贸易和投资。

今年上半年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额达6.3万亿元，同比增长17.8%，占比提高到31.9%。对沿线国家非金融类直接投资达650.3亿元，增长4.9%，占比提高到18.5%。同期，沿线国家对华实际投资达452.5亿元，增长10.6%。

“以高质量共建‘一带一路’为引领拓展国际市场新空间。”王晓红表示，要秉持共商共建共享原则推动“一带一路”建设行稳致远，构建更紧密、更广泛的利益共同体，不断扩大朋友圈。加强西部陆海新通道和中欧班列建设，构建中西部面向“一带一路”的贸易大通道。

——积极参与全球治理体系改革和建设，构建高标准自由贸易区网络。

日前，在RCEP山东企业服务中心海关签证窗口，山东中地进出口有限公司为一批出口日本的纺织品办理了一份RCEP原产地证书。凭此证书，货物在日本通关时的进口关税可由5.3%降为4.3%。相关数据显示，今年1至6月，我国出口企业申领RCEP原产地证书和开具原产地声明26.6万份、货值979亿元，可享受进口国关税减让7.1亿元。

海关总署相关负责人表示，将指导符合相关要求的企业积极申请经核准出口商资格，加强企业培训和政策辅导，帮助更多企业掌握RCEP关税减让安排和原产地规则，引导企业充分利用政策红利。

走过千山万水，但仍需跋山涉水。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，解放思想、大胆创新、真抓实干、奋发进取，以更大魄力、在更高起点上推进改革开放，一定能在全面建设社会主义现代化国家新征程中创造新的辉煌。

《 人民日报 》（ 2022年08月13日 01 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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