人民网记者 杜燕飞

“去年柳州螺蛳粉全产业链销售收入达到501.6亿元，同比增长40%，直接创造了30多万个就业岗位，带动了5500户贫困户、2.8万贫困人口脱贫。”在广西壮族自治区柳州市政府办公室里，柳州市螺蛳粉产业发展中心主任卢世昌道出了这组令人振奋的数字。

螺蛳粉是柳州的特色美食，随着螺蛳粉实现从地方小吃到红遍全网、从街头巷尾到袋装速食的转型，小米粉成为带动当地农民增收的地方特色经济产业。如今，越来越多外出打工的柳州人因为螺蛳粉返乡，在家门口创造属于自己的美好生活。

增收入促就业 打造“造血帮扶”新路径

“螺蛳粉的原材料包含螺蛳、竹笋、豆角、大米、木耳等多种食材，我们尝试以‘柳州螺蛳粉产业培植’推动‘造血帮扶’新路径，着手构建以柳州螺蛳粉为核心的全产业链模式。”卢世昌表示，通过以“总部+基地”“龙头企业+专业合作社+农户”等模式，引导周边县区大力种植、养殖螺蛳粉原材料，在保障原材料得到稳定供应的同时，增加了地区内农户的收入。

“听人家说种什么、养什么卖得好，大家就都跟风一起干。但是最后没人收，看着农作物烂在地里，很心疼。”柳州市柳江区里高镇板六村木祥屯的村民韦义表示，2018年之前，自己一直种稻谷，自从柳江区螺蛳良种繁育和养殖试验基地落户在木祥屯后，便当起“螺蛳饲养员”，既可以拿到补贴，螺蛳养大后也有合作社保底收购，不用担心销不出去。

“目前，我们基地有水田1400多亩，600多名农户参与养殖，2021年螺蛳销售200多万，实现每亩增收2000元。此外，在补贴政策的推动下，基地周边的农户也加入到养螺队伍中，截至2022年初又新增2000多亩水田养殖螺蛳，持续带动村民就业。”该基地运营方、柳州市谷之韵农业发展有限公司总经理兰健勇介绍，基地不仅培育螺苗、养殖螺蛳，还拓展螺蛳加工、螺蛳粉生产、劳动研学、旅游等业务，以三产联动扩大就业增收机会。

目前，螺蛳粉产业已成为推动柳州产业振兴、乡村振兴的巨大引擎。数据显示，2021年，柳州螺蛳粉产业带动原材料基地规模达到55.2万亩，累计认定原材料示范基地20个，带动30多万人就业。

“这给了柳州发展螺蛳粉产业更大的底气。”卢世昌说，下一步柳州市将不断扩大柳州螺蛳粉原材料种养殖规模，力争到2022年底，柳州螺蛳粉原材料基地规模达到65万亩，带动更多农户加入生产，实现富裕生活。

立标准塑品牌 螺蛳粉产业反哺乡村振兴

2010年，柳州市实施“螺蛳粉进京”项目，推动螺蛳粉走出去。2012年5月，柳州螺蛳粉凭借纪录片《舌尖上的中国》走进全国消费者视野。高曝光度带来大量订单，但螺蛳粉传统的家庭作坊式生产，难以保证生产安全和产品质量，袋装螺蛳粉市场准入成为当时亟待解决的问题。

卢世昌介绍，经多方推动，2014年10月，柳州市原食品药品监督管理局颁发了全市首张袋装螺蛳粉生产许可证；2015年6月，柳州市成立柳州螺蛳粉食品安全地方标准编制领导小组，通过制定《食品安全地方标准 柳州螺蛳粉》规范了袋装螺蛳粉各类指标，并于次年5月正式施行。

“食品安全地方标准的出台解决了产品质量标准的问题，但生产标准的问题也需要探索。”广西美吉食品科技集团董事长莫勤吉认为，标准化生产让企业意识到实现全产业链的自动化、智能化、信息化，产业才有未来。

“袋装螺蛳粉包含很多料包，靠人工或半自动化装配容易漏装、且效率低。”该公司自动化部门主管陈伟斌说，利用自动化生产设备，依托机械手臂可以快速自动抓取料包，还能对产品进行智能识别，如果超重或分量不足就意味料包装配有误，经设备分类后再由人工核验。

为树立品牌，近年来，柳州市先后打造了柳州螺蛳粉产业园、柳州螺蛳粉产业集聚区、螺蛳粉小镇等以推动产业规模化发展，实施品牌发展战略，提升产业核心竞争力。据了解，“柳州螺蛳粉”地理标志证明商标在2018年7月成功注册；2019年启动国际商标注册工作，目前已在22个国家和地区获得注册保护。

与此同时，企业也为做大做优品牌进行有益探索。“做好品牌最关键的是做优产品创新，对于预包装螺蛳粉，需要实现便捷性的突破。” 莫勤吉说，袋装螺蛳粉的煮粉时间大约是15分钟，但面对18岁至25岁消费主力军“更快”的愿望，莫勤吉对品牌“螺满地”提出了“一分钟就能食用”的新要求，目前已研制成功。

“螺蛳粉火了，但它不能昙花一现，要让‘网红’变‘常红’。用标准、品牌打磨产品，持续赋予产业生命力，才能不断反哺乡村振兴。”莫勤吉相信，要确保螺蛳粉产业在乡村振兴的成果以及背后千万农户的收益得以延续，必须要以可持续的方式让产业热度“居高不下”。

抓线上促营销 让电商助农发挥更大作用

近年来，柳州市鼓励和引导螺蛳粉企业触网开店，目前开设网店超过2万家；建设柳州螺蛳粉电子商务产业园，共有30余家电商企业入驻；2015年先后联动有关电商平台，共计有近300家螺蛳粉企业入驻平台，螺蛳粉产业“网上集聚区”建成。2021年，柳州螺蛳粉年寄递量首次突破1亿件，成为广西首个年寄递量过亿的单类产品，也是全国仅有的两个突破1亿的单品之一。

“2021年，袋装螺蛳粉151.97亿元，同比增长38.23%。八成的袋装产品都是通过线上销售的，可以说电商让柳州螺蛳粉产业进入快行道。”说起这本螺蛳粉的线上致富经，卢世昌心中有数。

柳州姑娘彭柔嘉从事直播行业已有几年，见到她时，她身着广西当地少数民族服装，正站在养殖螺蛳的水田旁和网民互动。“希望更多人通过网络了解家乡美食，当我在田间地头向大家展示食材的源头时，我觉得自己推荐的不只是一碗螺蛳粉。”她说。

“电商带动了销量，销量刺激了生产。若要满足爆发式增长的订单，让产品保量还要保质，就要升级设备、提高生产效率，也必然会带动更多农户参与到原料供应环节。”莫勤吉表示。

“‘农货上行’的最大意义在于，提升农产品附加值与溢价能力、推动产业良性发展、促进农民稳定增收、助力乡村振兴。”拼多多有关负责人认为，如今很多电商平台都在通过直播、专区推介、地标宣传等方式让“产消直连”，这对提高农产品品牌价值与效益大有裨益。

随着电商平台触角的延伸，螺蛳粉的香味飘向海外。“如今，柳州螺蛳粉产业已迈上高质量发展新台阶,力争到2025年底，柳州螺蛳粉全产业链实现销售收入900亿元。”卢世昌对此充满信心，未来柳州市将继续深化“互联网+螺蛳粉”模式，发挥柳州螺蛳粉电子商务产业园载体功能，为螺蛳粉产业导入更多平台电商、内容直播电商、跨境电商等各种渠道资源，构建柳州螺蛳粉产业电商生态圈，让电商助农发挥更大作用。

(责编：罗知之、吕骞)

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